Creatività, musica e animali: torna “Lissago Country”

Si rinnova per il primo fine settimana di giugno l’appuntamento con “Lissago Country”, la festa per le famiglie fatta di giochi, creatività e musica promossa dall’Associazione pro scuola materna e dalla parrocchia di Lissago, a sostegno dell’asilo “A.M. e G.B. Dall’Aglio” di via San Carlo 4. Due giorni di festa, sabato 1 e domenica 2 giugno al Campo sportivo di via Salvini che diventa punto di incontro per le famiglie grazie a una serie di attività pensate per il divertimento di grandi e piccini e per condividere i progetti educativi della Scuola dell’infanzia di Lissago.

IL PROGRAMMA

L’appuntamento è per la serata di sabato 1 giugno dalle ore 19.30, con un ricco menù e il concerto di musica country con il gruppo new country “Lake47”;

La festa prosegue poi nella giornata di domenica 2 giugno con l’apertura dello stand gastronomico dalle ore 12.30 e poi nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, ai bambini saranno proposti dei laboratori artistici, gestiti dalle creative insegnanti, con creazione di giochi utilizzando materiale di riciclo: asce, pistole, fionde, totem in legno, un laboratorio con la carta e bellissime corone e collane. E per i più spericolati il prato si trasformerà in una “Fattoria”, con tanto di percorso tra le balle di fieno in cui lanciarsi a bordo dei mezzi della della Rolly-toys.

Saranno anche presenti i dolcissimi, pazienti e mansueti pony del Centro ippico Delle Piane di Brebbia per le prove di cavalcata sui pony con gli istruttori FISE del centro, specializzato in lezioni di equitazione, passeggiate, progetti di avvicinamento al cavallo, mediazione equestre per bambini e ragazzi anche con bisogni educativi speciali.

Parete di arrampicata e ponte tibetano con gli istruttori Varese Arrampicata e gli animali della Società agricola Valle Luna.

Sempre domenica, dalle ore 17 la scuola di ballo “Chaltrones original country” intratterrà il pubblico con danze country e musica.

IL MENÙ COUNTRY

Sabato 1 giugno dalle ore 19.30 le strutture installate settimana scorsa per la 40° Camminata dei Fiori promossa dal Comitato Maria Letizia Verga, ospiteranno una “Cena country” con risotto Mignone con salsiccia, hamburger e salamini della Bottega da Simone, formaggi Azienda Agricola Valle Luna, verdure Ortobio Broggini e MangioBio, polli allo spiedo e patatine.

Il menù sarà riproposto anche per il pranzo di domenica mentre per la cena del 2 giugno la scelta sarà tra hamburger, salamini, polli allo spiedo e patatine.