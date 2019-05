Dal Baltico a San Pietroburgo sulle biciclette “targate Varese”

In bici per mille chilometri, toccando le capitali baltiche e portando – sulle maglie e sul materiale – l’invito a raggiungere il Varesotto e le sua strade particolarmente adatte allo sport del ciclismo.

Paolo Bertini e Giovanni Montini (foto in alto, con Sergio Gianoli), ospiti questa mattina – giovedì 9 maggio – in Camera di Commercio dove hanno presentato la loro impresa che prenderà il via tra una settimana e che ha ricevuto la “spinta” della Varese Sport Commission. L’itinerario prevede di attraversare Lituania, Lettonia, Estonia, transitare dalla frontiera di Narva e da lì entrare in Russia sino a San Pietroburgo, dopo aver raggiunto nell’ordine Vilnius, Riga e Tallin.

L’obiettivo, una volta giunti nella grande città russa, di raggiungere Dimitry, un tecnico di ciclismo del College delle Riserve Olimpiche che si occupa di allenare i ragazzi tra i 15 e i 19 anni: a essi è destinato il materiale (le biciclette, le maglie e i caschi) griffato “Do You Bike – Ciclovarese” in dotazione a Paolo e Giovanni. «La nostra attrezzatura andrà a questi ragazzi, meritevoli e appassionati che però spesso non possono permettersi una bicicletta di un certo livello per allenarsi e gareggiare» hanno spiegato i due amici-pedalatori nell’incontro di Camera di Commercio.

«Fa piacere promuovere il lato cicloturistico di Varese e aggiungere un fine benefico» spiegano Bertini e Montini, classe ’48 il primo e classe ’52 il secondo. Si sono conosciuti vent’anni fa alla Marathon des Sables, hanno fatto amicizia e portato a termine altre avventure sportive: alcune ultramaratone a piede, la Ruta de los Conquistadores in Costarica (in mountain bike), il Trofeo Mezzalama di sci alpinismo e tanto altro ancora. Passioni e imprese che hanno portato i due a collaborare con il programma della Rai “Icarus” e così anche la lunga pedalata negli stati baltici verrà documentata per l’emittente di stato con le telecamere portatili.

Bertini e Montini terranno una media di circa 150 chilometri al giorno con partenza da Vilnius (la capitale della Lituania) e tappe intermedie decise sul momento, quotidianamente, al di là delle “fermate” già decise nelle altre capitali. Allo scoccare dell’ottavo giorno a pedali i due cicloturisti “targati Varese” saranno alle porte di San Pietroburgo con il loro materiale da consegnare ai giovani aspiranti ciclisti locali.