Dalla Costituzione al cibo vegano, la lunga settimana al Circolo Gagarin

Mancano pochi giorni alla pausa estiva del Circolo Gagarin ma le cose da fare e vedere sono ancora tante. Nei locali di via Galvani si inizia di martedì con il primo appuntamento di un ciclo dedicato alla nostra Costituzione in attesa del 2 Giugno, si prosegue giovedì con l’ultimo appuntamento dedicato al fumetto indipendente di Duluth. Ultimo concerto della stagione in compagnia di Servant Songs e After the Parade. Domenica lunghissima: dalle 18 #OccupyGagarin, ovvero il momento di confronto sul Circolo, dalle 19 aperitivo vegan con Gusto Arsizio, dalle 21 presentazione dell’ultimo libro di Paolo Gamerro.

Ecco nel dettagli tutti gli appuntamenti

Martedì 21 maggio 2019 – Conferenza dalle 21

La Costituzione nella storia del costituzionalismo moderno

Al Circolo il primo incontro di un ciclo con il prof. Andrea Rocca, una riflessione sulla nostra Costituzione, per ritrovare una bussola nella politica contemporanea e il fondamento della convivenza civile.

Giovedì 23 maggio 2019 – Cucina attiva dalle 19.30, chiacchierata dalle 21.30

Duluth presenta Francesco Pirini e Notturno

Notturno è una fanzine che attraverso ventiquattro illustrazioni racconta la notte della provincia lombarda, tra vagoni di Trenord, benzinai, lampioni e smartphone con luminosità al massimo. L’illustratore Francesco Pirini ci racconterà la genesi di questo suo progetto e come districarsi tra la luce azzurra dei led e quella gialla delle lampadine a incandescenza. Maggiori info qui.

Venerdì 24 mag 2019 – Cucina attiva dalle 19.30, concerto dalle 22

Servant Songs ft Matteo Bennici + After the Parade

Ultimo live della stagione per il Circolo: sul nostro palco l’alt-folk e indie di matrice americana di Servant Songs, ovvero il progetto solista di Nicola Ferloni (Pueblo People, HIS ELECTRO BLUE VOICE e Vulturum). Ad accompagnarlo, così come da guest nel disco, il violoncello di Matteo Bennici. Ad aprire la serata gli After the Parade: musica per cowboy gentili con un disco che sapientemente unisce midwest emo, e brit pop. Per la prima volta sul palco in versione acustica. Maggiori info qui.

Domenica 26 mag 2019 – Circolo aperto dalle 18

#OccupyGagarin: con la testa alla prossima stagione

Dalle 18 vi aspettiamo per l’ultimo appuntamento di #OccupyGagarin: una volta al mese ci troviamo e parliamo del nostro Circolo. Ultima chiacchierata della stagione, ma già abbiamo la testa proiettata alla prossima. Maggiori info qui.

Aperitivo vegan con Gusto Arsizio

Dalle 19 alle 20 ultimo appuntamento della stagione con l’aperitivo vegan con gli amici di Gusto Arsizio: piatti preparati con amore e materie prime bio e a km 0. Maggiori info qui.

Paolo Gamerro presenta Il Libro nero dei brutti

Dalle 21 la presentazione dell’ultima fatica letteraria del nostro Paolo Gamerro: tra mondo reale e quello virtuale un’escalation di avvenimenti surreali, sogni, visioni e deliri senza alcun filtro di quattro ragazzi vergini, hater e disadattati, che attraverso un forum esprimono il proprio disagio e, allo stesso tempo, pianificano un attentato terroristico nella città in cui vivono. Maggiori info qui.