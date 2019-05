Dalla cromoterapia alla fotografia

Continua la festa del paese con tante iniziative, non solo nel fine settimana.

Domani giovedì 9 maggio ore 19.45 serata Benessere, presso il Bosco delle Campanelle via Puccini 42 Buguggiate ( www.lecampanelle.net )

Titolo “Benessere dai colori”: cromoterapia e mostra indiana con danze Bollywood.

Mostra : I colori dell’India. Foto e testo di Lorenzo Bertocchini ( In occasione dei 50 anni di attività del Fotoclub La Focale)

Ore 21.00 Trattoria Garbui Tornei di Burraco. Quota iscrizione 10 euro riferimento signor Margarini 0332458272

Per proseguire l’anno di festeggiamenti per i 50 anni del fotoclub, la Focale di Buguggiate presenta “Scatto matto” uno spettacolo di cabaret con i “Du Matt” e visione di audiovisivi a partire dal 2010.

I Du Matt sono un duo eclettico, formato da Valter Ferro e Davide Sandri. Si esibiscono con musica, cabaret e improvvisazioni. Hanno un programma fisso a Telesettelaghi e a radio Lupo Solitario.

L’appuntamento è per venerdì 10 maggio 2019 – ore 21- presso il salone dell’oratorio di Buguggiate.

Ingresso libero.