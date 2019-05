Dall’asilo alla disgrafia: imparare a scrivere con il Metodo Primavera

La grafologa Susanna Primavera sabato 4 maggio sarà ospite della Biblioteca dei Ragazzi di Varese che questa volta apre le porte a genitori insegnanti per presentare il libro dedicato al “Metodo primavera” il suo innovativo percorso di alfabetizzazione, basato sui principi di Robert Olivaux per il recupero della disgrafia e su dieci anni di esperienza nelle scuole.



L’approccio proposto rappresenta un’opportunità di innovazione nella didattica della scrittura, non solo nel recupero della disgrafia, ma anche e soprattutto nella preparazione del gesto grafico fin dalla Scuola dell’Infanzia, in un’ottica di prevenzione delle difficoltà di apprendimento e nell’insegnamento della lingua a bambini stranieri.

Scrivere è un’attività più complessa della lettura perché non richiede solo il riconoscimento mentale dei grafemi, la loro associazione con i fonemi corrispondenti ma anche la riproduzione grafica di segni in uno spazio strutturato secondo regole di orientamento e di tipo linguistico.

Da qui l’idea di un metodo intuitivo, differenziato per età, che punta a favorire non solo lo sviluppo psicomotorio fine, cerebrale e linguistico del bambino, con importanti riflessi psicologici sull’autostima e la motivazione.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è gradita la prenotazione telefonica allo 0332.255050.

La Biblioteca dei ragazzi “Gianni Rodari” è in via Cairoli 16, a Varese.

Per maggiori info biblioteca.ragazzi@comune.varese.it