Denti fissi su impianti: come la tecnologia ha rivoluzionato l’implantologia

La perdita dei denti naturali è un avvenimento negativo che cambia completamente le abitudini quotidiane. Tuttavia, da oltre 30 anni è possibile ricostruire i denti caduti ricorrendo all’implantologia dentale.

Denti fissi: cos’è l’implantologia dentale

L’implantologia è una branca dell’odontoiatria che consente di sostituire anche tutti i denti grazie all’applicazione di nuovi denti fissi agli impianti innestati nell’osso. Gli impianti sono inseriti nell’ossatura da trattare e svolgono la stessa funzione delle radici naturali dei denti, pertanto offrono un comfort del tutto simile a quello dei denti naturali.

Come si è detto, le tecniche implantari esistono da più di 30 anni ma nell’ultimo ventennio il settore è stato rivoluzionato da nuove tecnologie per l’implantologia. L’ampia esperienza del chirurgo odontoiatra è la principale ragione di successo del trattamento, tuttavia un avanzato livello di tecnologie consente all’odontoiatra di ottenere i massimi risultati in termini di precisione e di durata dell’implantologia.

L’uso di strumenti avanzati e di nuovi protocolli ha permesso infatti di:

rendere l’intervento molto più preciso e sicuro; ridurre l’invasività del trattamento e accelerare i tempi di guarigione; realizzare protesi molto più naturali e precise.

1. TAC3D: elevata precisione in implantologia

Prima di eseguire un trattamento di implantologia è essenziale capire se l’ossatura da trattare con gli impianti sia adatta per qualità e per quantità.

Oggi possono essere svolti esami diagnostici avanzati come la TAC 3D. Si tratta di una particolare tecnologia che impiega i raggi X a fascio conico che permettono di riprodurre e al tempo stesso di studiare con attenzione la conformazione dell’osso da trattare.

Pertanto, molto prima del giorno dell’intervento, il chirurgo può stabilire i punti esatti dove innestare gli impianti senza danneggiare strutture nobili come il seno mascellare e il nervo alveolare inferiore.

2. Implantologia soft con tecniche computer-guidate

La tecnica dell’implantologia computer-assistita consiste in una minuziosa programmazione digitale del trattamento attraverso supporti computerizzati che orientano l’odontoiatra durante l’innesto degli impianti nell’osso.

Il ricorso alla TAC 3D, infatti, consente di costruire una mascherina in resina –“dima chirurgica”- che, una volta applicata all’arcata dentaria del paziente, durante la chirurgia permette di individuare con esattezza i punti in cui applicare gli impianti e la profondità a cui inserirli nell’osso.

Per le particolari modalità di esecuzione, questa tecnica evita l’uso del bisturi e i conseguenti punti di sutura, riducendo al minimo l’impatto sul paziente in termini di dolore e di tempi di ripresa.

3. Protesi avanzate con la tecnologia Cad/Cam

Oggi la tecnologia permette di ricreare denti fissi del tutto simili a quelli naturali per accuratezza costruttiva e risultato estetico.

Il sistema Cad/Cam sfrutta l’impronta digitale prelevata da uno speciale scanner intraorale e dalla TAC 3D per sviluppare al computer il progetto digitale del trattamento chirurgico e dei nuovi denti fissi.

Quando il progetto digitale è trasferito al centro di fresatura, la protesi è realizzata con accuratezza millimetrica da avanzati macchinari di fresaggio che garantiscono:

– una precisione di gran lunga superiore a quella umana;

– tempi di realizzazione della protesi estremamente più brevi.

Una volta ultimata, la protesi è pronta per essere rifinita e applicata agli impianti anche poche ore dopo il trattamento chirurgico.

Questa combinazione di esperienza del chirurgo e di sofisticate tecnologie permette ai centri specializzati in implantologia dentale di ridare al paziente denti fissi con il minimo disagio e le più ampie garanzie di durata dell’implantologia.