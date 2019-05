Diventa volontario FAI del Monastero di Torba e di Villa Della Porta Bozzolo

Arricchisci il tuo tempo libero. Scopri luoghi pieni di bellezza.

Unisciti ai nostri volontari del Monastero di Torba e di Villa Della Porta Bozzolo

Vito e Luigi, volontari FAI dal 2014

Le attività di piccola manutenzione sono indispensabili per mantenere in ordine gli spazi verdi dei nostri Beni e renderli accessibili ai visitatori. Vito e Luigi svolgono, a seconda delle esigenze, attività di giardinaggio, ma anche manutenzione delle panchine, piccoli interventi di bricolage, etc.

“Vito ed io siamo amici da circa 50 anni e come tutte le persone della nostra età ci siamo ritrovati pensionati, ma con la convinzione di dovere e potere essere ancora utili alla comunità. Essendo entrambi iscritti al FAI abbiamo pensato non solo di condividere con il nostro contributo progetti e missione, ma di renderci partecipi come volontari. Svolgiamo lavori umili ma per noi di grande importanza, perché nel concreto vediamo ciò che facciamo come un piccolo ma indispensabile mattone nella costruzione della casa del FAI”.

Sara, volontaria FAI dal 2015

Laureata in fisica, ricercatrice universitaria, non ancora trentenne. Sara riesce a conciliare i suoi impegni accademici con l’attività di volontariato, che porta avanti con entusiasmo, facendo sentire benvenuti tutti i visitatori e promuovendo l’iscrizione al FAI, fondamentale per sostenere la nostra missione.

“Essere un volontario FAI significa prendersi cura di luoghi speciali e lavorare insieme a persone che condividono la stessa passione. Le energie e il tempo libero investiti sono ripagati non solo dai continui lavori di restauro e mantenimento dei beni tutelati, ma soprattutto dall’apprezzamento dimostrato dai visitatori.”

Diventa volontario del Monastero di Torba: volontaritorba@fondoambiente.it

Diventa volontario di Villa Della Porta Bozzolo: volontaribozzolo@fondoambiente.it

https://www.fondoambiente.it/sostienici/diventa-volontario/