“Divertirsi x divertire”: la compagnia teatrale che è anche famiglia

“Divertirsi x divertire” non è solo il motto, è anche il nome della compagnia di teatro amatoriale di Varano Borghi nata nel 2005 all’interno dell’oratorio parrocchiale da un’idea dell’animatrice Sara Bondioni: «il nome – spiega la regista – l’abbiamo scelto tutti insieme e rappresenta il nostro spirito: recitiamo per divertirci, mettiamo in scena gli spettacoli per divertire».

«Ho sempre avuto passione per il teatro e facevo già parte di una compagnia. Mi chiesero di occuparmi del musical “Aggiungi un posto a tavola”, cercai di coinvolgere tanti ragazzi reclutandoli non solo tra quelli che frequentavano l’oratorio, ma anche altrove. Dopo un anno di prove, il 23 settembre 2006, la sera dello spettacolo, capimmo che il gruppo poteva funzionare e ci promettemmo di continuare. Da allora non ci siamo più fermati”, con questa parole Sara ricorda gli inizi».

Dalla fine del primo spettacolo “Divertirsi x divertire” è diventata, per ragioni organizzative, un’associazione teatrale culturale e gira i teatri di tutta la provincia ottenendo sempre grandi successi.

Quattro sono i musical fino ad oggi messi in scena: “Aggiungi un posto a tavola”, vincitore nel 2008 del premio speciale della giuria nel concorso “Palcoscenico sul lago”, “Grease” e “Aladin” , entrambi vincitori nel 2017 del 2° premio di 1° categoria nel concorso “Gatal – Musical” e il più recente “Pinocchio” che ha avuto il 30 marzo 2019 , all’ Auditorium di Jerago, la prima ufficiale, ma che avrà la sua “prima del cuore” sabato 18 maggio alle ore 21.00 presso il teatro comunale di Varano Borghi in uno spettacolo soldout.

La compagnia, una macchina alimentata a passione, è mossa da 34 ingranaggi: 18 attori di età compresa tra i 14 e i 30 anni e 16 membri dello staff, molti dei quali genitori dei ragazzi: «all’inizio è stato difficile metterli insieme, perché, si sa, nel periodo dell’adolescenza avere i genitori intorno non è il massimo, ma la cosa bella è che negli anni siamo diventati una grande famiglia. Nello staff, per esempio, ci sono anche i miei genitori, ma i ragazzi li considerano come mamma e papà». «E il bello di sentirsi una famiglia – continua Sara – è che non sei mai solo. In questi anni abbiamo vissuto esperienze bellissime, ma anche momenti duri: in ogni situazione, di festa o di dolore, la compagnia c’è per darti forza. Non esiste il singolo, esiste la squadra».

Dal primo musical ad oggi tanti sono stati i cambiamenti e i progressi: «eravamo molte meno persone, gli allestimenti non erano molto impegnativi, ma nel corso degli anni abbiamo sempre voluto fare qualcosa in più, portare un miglioramento». Ogni singola parte dello spettacolo, dalle scenografie ai costumi, è interamente realizzata dalla buona volontà e dalle mani di chi fa parte di questo ambizioso progetto e a parte uno sponsor fisso e qualche sponsorizzazione, in forma di offerta libera, esclusivamente per lo spettacolo di Varano, «per il resto ci autofinanziamo. Utilizziamo quello che guadagniamo per uno spettacolo per mettere in scena il successivo».

Importante è anche la sinergia creata con altre realtà del varanese, tra queste Varano sound, associazione con cui da diversi anni collaborano per varie manifestazioni e che spesso offre la propria sala di registrazioni a disposizione dei ragazzi di “Divertirsi x divertire”.

Per entrare a far parte del gruppo non è richiesto nessun provino, perché, spiega Sara: «facciamo teatro per stare insieme. Non è importante che tu sia capace, se non sei capace ti aiuto a imparare. L’unica cosa che chiediamo è serietà nel portare avanti l’impegno preso». Chiunque fosse interessato può contattarli direttamente nella loro pagina Facebook.

Inoltre, chi non avesse fatto in tempo a prendere i biglietti per sabato 18 maggio, potrà rifarsi con la prossima replica di “Pinocchio” prevista per sabato 23 novembre, sempre al teatro comunale di Varano Borghi.