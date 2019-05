Due anni senza infortuni alla Colacem: “Grande orgoglio per l’azienda”

Lo stabilimento Colacem di Caravate ha superato il traguardo dei due anni senza infortuni. Grande soddisfazione da parte di tutti i dipendenti e dell’azienda, in prossimità dell’evento “Open Day” del prossimo 8 giugno che vedrà lo stabilimento aprire le porte a tutta la cittadinanza.

Due anni senza infortuni confermano gli ottimi risultati del progetto “Colacem Sicuramente”; la giusta strategia affinché la cultura della sicurezza sia sempre più parte dell’agire quotidiano. Alla base c’è la presa di coscienza che ognuno è responsabile non soltanto per la propria, ma per la sicurezza di tutti. Un modo efficace per agire sui comportamenti di chi opera negli stabilimenti, creando un forte spirito di squadra, perché gli obiettivi si raggiungono solo se perseguiti insieme.

«È con grande orgoglio che condividiamo questo importante successo con tutti i dipendenti dell’azienda –ha dichiarato l’ngegnere Mario Capolli, Direttore dello Stabilimento di Caravate-. Un ringraziamento va a tutte le maestranze per l’impegno profuso, con la convinzione di poter fare sempre meglio in futuro». Questo traguardo ribadisce quanto sia prioritaria per l’azienda la sicurezza nei luoghi di lavoro.