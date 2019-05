Due finali nazionali e tanto altro: i giovani della Pallacanestro Varese alla volata finale

Due squadre alle finali nazionali, una agli spareggi interzona, un giocatore spedito al raduno giovanile delle Final Four di Eurolega. Il bilancio del settore giovanile della Pallacanestro Varese fino a questo momento è decisamente interessante, nonostante qualche burrasca (su tutte, l’addio con attriti di Dodo Rusconi) interna a complicare le cose.

L’Academy biancorossa, che ha nel gruppo under 18 la propria “ammiraglia” in grado di confermare quanto di buono fatto negli anni scorsi, inizia a ottenere risultati anche con le altre formazioni e si prepara a vivere un finale di stagione che può regalare ulteriori soddisfazioni. La squadra maggiore, allenata da Fabio Colombo (che è anche responsabile dell’intero vivaio) e dagli assistenti Grati e Zambelli ha fatto corsa di testa in tutta la stagione: prima nella fase iniziale del campionato, nel girone Interzona non ha sbagliato un colpo fino a oggi, ottenendo cinque vittorie in altrettante partite contro Brindisi, San Vendemiano (due volte) e Trapani contro cui Varese concluderà questa fase lunedì 20 in trasferta. Questa squadra presenta giocatori già noti ai tifosi come Parravicini (a segno lo scorso anno in Serie A contro Brescia), Seck, Montano, Librizzi e altri ancora, e in questa stagione ha partecipato anche alla LBA NextGen Cup, sfiorando le semifinali di Firenze, mancate solo per differenza canestri. Dal 7 al 9 giugno a Milano, i ragazzi di Colombo punteranno al bersaglio grosso.

L’altro team già certo di partecipare alle finali scudetto è l’under 15 affidata al coach serbo Milan Josic (assistente Fabio Mancuso) che dell’Academy è anche responsabile tecnico. Ottima e decisiva la fase interzona che i biancorossi hanno chiuso al primo posto (contro Casale Monferrato, Lecce e Virtus Siena) dopo la terza piazza in sede regionale alle spalle di Milano e Cantù. Noble e compagni saranno quindi alle finali nazionali di Cecina e Donoratico dal 27 maggio al 2 giugno: già pronto il loro girone iniziale che li vedrà associati a San Lazzaro, Calenzano e Ostia. Le prime due del gruppo avranno accesso ai quarti di finale a eliminazione diretta.

Chi invece insegue ancora la qualificazione alla poule scudetto è la squadra under 16, affidata sempre a Josic e Mancuso e che ha in Nicolò Virginio (foto in alto – in questi giorni a Vitoria per l’Adidas Next Generation All Star Game) la propria stella. Quarti nel girone di prima fase, i biancorossi sono avanzati all’interzona e stanno affrontando avversarie di ottimo livello: per il momento sono al quarto posto ma stanno lottando per ottenere almeno la terza piazza, quella che manda agli spareggi per accedere alla fase finale (le prime due, invece, vengono promosse direttamente). Non sarà semplice, ma Varese ci sta provando.

Le formazioni under 14 e under 13 (allenatori: Cristiano Maino e Giulio Besio) sono invece in lizza per i titoli regionali. La “14” ha vinto la prima fase e ora gioca i playoff che oltre a incoronare i campioni “locali” ammettono a una “conference” dalla quale uscirà la qualificata alle finali nazionali di Porto San Giorgio (dal 23 al 30 giugno). La “13”, terza nella prima fase, è ora impegnata contro Bergamo (già battuta nettamente all’andata) nei quarti di finale del tabellone regionale.

Infine il settore giovanile ha varato anche una under 14 Academy affidata a Ermanno Traietta (con Fabio Lenotti) e nata dal primo progetto dedicato ai ragazzi di Gianfranco Ponti. Questo gruppo partecipa al torneo provinciale ed è attualmente quinta nella seconda fase del torneo.

L’Academy sta inoltre lavorando ai due progetti estivi che coinvolgeranno un buon numero di giovani giocatori, non solo quelli tesserati per l’emanazione giovanile della Openjobmetis. Il primo si chiama “Day Camp” e sarà dedicato a ragazzi e ragazze nati tra il 2005 e il 2012 non necessariamente già capaci di giocare a basket: si tratta di cinque giorni (10-14 giugno) organizzati tra il parquet della Enerxenia Arena e la struttura del “Poggio” sopra a Casciago.

Tra giugno e luglio (“spalmato” su tre turni) si terrà invece il classico “Summer Camp” nella località piemontese di Druogno, da tanti anni ormai legata alla società varesina. La fascia di età è piuttosto ampia (nati tra il 2003 e il 2012) e i periodi sono quelli del 23-29 giugno, 30 giugno-6 luglio, 7-13 luglio.