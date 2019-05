Due giorni a Casciago per imparare le regole del pronto soccorso e della defibrillazione

Secondo memorial Francesco Andreotti, la comunità si educa alla vita.

Due giorni per imparare ad utilizzare il defibrillatore e le basi del primo soccorso. Appuntamento venerdì 17 maggio alle 20.30 per la lezione teorica di BLSD di primo soccorso e defibrillazione in oratorio a Casciago (via Angela Dell’Acqua).

Domenica 19 maggio alle 8.30 lezione pratica e a seguire alle 11.15 la messa in chiesa a Casciago. Il tutto si concluderà con il pranzo. La partecipazione al corso e al pranzo è gratuita: chi vorrà potrà contribuire con un’offerta che verrà utilizzata per progetti futuri di primo soccorso.

Evento organizzato con la compartecipazione di Croce Rossa Italiana e Areu col patrocinio del Comune di Casciago. Per informazioni si può contattare Lorenzo Andreotti al numero 3489888456.