Ecologica e “maggiorenne”, torna la grande festa del Rugby Varese

La festa del Rugby compie diciotto anni e torna con un programma di quattro giorni. Da giovedì 6 a domenica 9 giugno al Campo Levi di Giubiano si alterneranno momenti di sport, musica e divertimento. «È un appuntamento ormai tradizionale e apre ufficialmente gli eventi dell’estate varesina», ha spiegato Pantaleone Mansi del Rugby Varese.

La manifestazione negli anni è cresciuta infatti, coinvolgendo sempre più pubblico intorno alla palla ovale: «Questa festa è un punto di ritrovo per i giovani e non solo, vede lo sport come elemento aggregante e questo è molto positivo. Inoltre è una delle feste più significative anche per far rivivere il quartiere. E poi, complimenti alla squadra per i risultati raggiunti, allo staff tecnico e alla dirigenza», ha spiegato il sindaco Davide Galimberti.

La manifestazione prenderà il via nella serata di giovedì con il tradizionale aperitivo e vedrà come sempre lo stand gastronomico attivo e concerti live tutte le sere. Ma c’è di più. Gli organizzatori infatti, tengono a ricordare che tutto nasce dalla passione per lo sport, con un’attenzione a tematiche sociali.

Anche quest’anno infatti, particolare attenzione verrà data alla squadra dei “Diavoli rossi” formata da migranti e all’interno di un progetto iniziato anni ormai due anni fa. Inoltre, molta attenzione verrà data all’ambiente: la festa sarà senza plastica e verrà utilizzato solo materiale biodegradabile. Masi spiega: «Ogni cosa consegnata al pubblico sarà fatta in materiali compostabili, da gettare nell’umido. Abbiamo calcolato che in un anno utilizziamo 75mila bottigliette, piatti, posate in plastica e vogliamo sostituirle. La festa rappresenta uno dei tre punti cardine del progetto che vuole creare un’economia circolare entro il 2021, ossia trasformare tutti i rifiuti compostabili prodotti dall’ASD Rugby Varese in fertilizzante per i due impianti di giubiano e vivirolo».

Inoltre, in collaborazione con MareVivo, associazione che ha approvato il progetto dell’ASD Rugby Varese, saranno disponibili 250 borracce in alluminio 101% Rugby Varese che daranno al possessore precedenza su tutte le code. Le borracce saranno disponibili presso lo stand MareVivo all’ingresso della Festa fino ad esaurimento scorte.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA

Si parte giovedì 6 alle 18.00 con il consueto aperitivo di apertura della festa, aperto a tutti con la musica di Fare Cose, un gruppo di giovani ragazzi molto attivi in provincia con intrattenimento e musica in eventi. A seguire alle 18.30 la IV edizione del Memorial Andrea Paltani, Memorial organizzato con l’Associazione Onlus Andrea Paltani che ogni anno vede l’Under 16 di Varese, squadra in cui militava Andrea, affrontare una squadra di pari età. Quest’anno sarà il Rugby Como ospite del Memorial. Serata musicale col Village di Varese, la disco sul lago traslocherà eccezionalmente sul campo da Rugby con Andreino DJ e i giochi di luci sul manto dell’Aldo Levi.

Venerdì 7 si inizierà alle 19.00 col Match fra i Diavoli Rossi e Tre Rose Nere. Le due realtà sono le poche ad aver ricevuto una deroga dalla Federazione Italiana Rugby per avere più di due giocatori non di formazione italiana. Dalle 21.00 si partirà con la musica, con Dedalo, noto cantante varesino, in apertura al concerto dei Sweet Life Society, gruppo che unisce elettronica e swing per creare un nuovo modo di danzare.

Sabato 8 alle 14.30 si terrà il torneo Seven, variante de classico rugby a 15 che vede squadre composte da 7 giocatori a giocare su campo regolamentare. Veiculo Longo, Nineteeners, Los Gringos (squadre di Varese), Desenzano, Tradate e la neonata squadra in titolata a Gianmario Rossi, ex giocatore di Varese con oltre 1.000 punti segnati con la maglia biancorossa si daranno battaglia sull’Aldo Levi.

A seguire musica, dalle 21.00 con la finale del Rugby Varese Music Challenge, contest musicale per dare spazio alle band sul palco della Festa del Rugby. Sono state 9 le band che quest’anno si sono esibite nelle due serate eliminatorie alle Cantine Coopuf; Awake to Recall, Flexy Mind e Antilogy si affronteranno per vincere il contest. Dall’ultima esibizione, per chi ne farà richiesta, sarà possibile votare la band da parte del pubblico. Il voto del pubblico pesa un terzo nella votazione finale. A seguire il Sicks and friends, appuntamento annuale col gruppo di Andrea Minidio, che al rugby Varese ha dato tanto e che l’organizzazione vuol continuare a mantenere nel programma.

Domenica 9 infine la Festa dell’ASD Rugby Varese, aperta a tutti. Si parte alle 10 con giochi di squadra, alle 14.30 premiazioni di fine stagione dove verranno premiati il miglior giocatore e l’uomo squadra per ogni categoria, dal Minirugby alla seniores, compresi touch e Diavoli Rossi. Verrà consegnata la bislunga d’oro che, introdotta nel 2006, rappresenta la più grande onoreficienza per chi si è distinto dentro e fuori dal campo durante la stagione sportiva. A partire da quest’anno poi verrà introdotta L Coppa Gianmario Rossi, premio trasversale deciso dagli allenatori di tutte le categorie per la persona che più incarna i valori del Rugby Varese.