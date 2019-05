Elezioni europee, tutte le informazioni per gli elettori di Busto Arsizio

In occasione delle elezioni europee che si svolgeranno nella giornata del 26 maggio 2019 dalle ore 7.00 alle ore 23.00, l’Amministrazione comunale avvisa che al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l’ufficio elettorale comunale sarà aperto venerdì 24 e sabato 25 maggio dalle ore 8.30 alle ore 18.00 e domenica 26 maggio: dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Si invitano i cittadini a verificare il possesso della tessera elettorale e, qualora ne fossero sprovvisti, a richiedere immediatamente il duplicato, recandosi personalmente, con un documento di identità valido, presso l’ufficio elettorale, in via Fratelli d’Italia n. 12 (tel. n. 0331-390223), con accesso dall’ingresso dei Servizi Demografici dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dall’ingresso del Palazzo Comunale negli altri orari.

Il totale dei votanti presso le sezioni istituite sul territorio comunale, è pari a 65631 elettori (n. 31354 maschi e n. 34277 femmine). I cittadini dell’Unione europea che hanno inoltrato richiesta di essere inclusi nell’apposita lista aggiunta per esprimere il loro voto durante la consultazione elettorale in oggetto sono 46 (12 maschi e 34 femmine): 5 della Bulgaria, 1 della Danimarca, 4 della Francia, 3 della Germania, 3 dei Paesi Bassi, 4 della Polonia, 4 del Regno Unito, 18 della Romania, 1 della Slovacchia, 2 della Spagna, 1 dell’Ungheria.

Le sezioni elettorali istituite presso il nostro Comune sono 81, a cui si aggiungono 3 seggi “speciali” (presso l’Ospedale di Circolo, presso la Casa Circondariale, presso l’Istituto “La Provvidenza”): i Presidenti di seggio sono quindi 84, mentre i Segretari sono 81 (nei seggi speciali la funzione di segretario è affidata ad uno degli scrutatori); gli scrutatori sono 330 (quattro nei seggi ordinari e due nei seggi speciali).

Si ricorda, inoltre, che l’Amministrazione comunale ha predisposto seggi appositamente attrezzati per l’esercizio del diritto di voto per gli elettori non deambulanti, ai quali, se sprovvisti di mezzi propri, sarà assicurato un adeguato servizio di trasporto ai seggi, previa richiesta telefonica per fissare appuntamento, nei giorni di votazione, al n. 0331/390270.

Le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche sono situate presso: scuola elementare “E. Crespi” di via L. Maino, 19; scuola elementare “Sant’Anna” di via E. Comerio, 10; scuola elementare “N. Tommaseo” di via R. Sanzio, 9/a; scuola elementare “G. Bertacchi” di via Pindemonte, 2; liceo artistico “P. Candiani” di via L. Manara, 10; scuola elementare “S. Pertini” di via G. Rossini, 115; scuola elementare “A. Negri” di piazza Giovanni XXIII, 1; scuola media “Galilei/Parini” di Via G. Quadrelli, 2; scuola elementare “E. Rossi” di Via Giuliani e Dalmati, 1.

