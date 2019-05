Emozionato e felice: Porotti ringrazia i cittadini di Biandronno

Emozionato, felice e un po’ frastornato. L’urna premia a Biandronno Massimo Porotti e la sua lista Lega e Civici.

Un risultato netto 952 voti, contro i 531 di Alessandra Sisti e la sua lista Prima Biandronno e Cassinetta e i 299 di Augusto Vanetti e Progresso Sociale. Attorniato dalla sua squadra, che da cinque anni attendeva di “riprendersi” il palazzo, Porotti sorride e stringe mani.

« Sarò davvero il sindaco di tutti – afferma – Francamente non mi aspettavo questo risultato e la cosa mi emoziona. È il segno che abbiamo lavorato bene, in modo chiaro, onesto e trasparente. Ringrazio i cittadini per la fiducia che mi hanno concesso e la Lega per aver avuto fiducia in me che sono un civico. Ora ho tanti pensieri per la testa, troppe emozioni. Domani si comincia dal programma che si costruirà mettendo in fila le priorità che i cittadini sentono».

Un po’ delusa Alessandra Sisti ( 531 voti) che ha già comunque la mente ai prossimi avvenimenti che l’attendono come presidente della Gea e al lavoro d’opposizione che la vedrà insieme ai suoi compagni di lista Parola e Tabacchi e ad Augusto Vanetti, candidato con Progresso Sociale che si è fermato a 299 voti: « Dopo 29 anni consecutivi impegnato in comune – afferma Vanetti – mi preparo a fare un’opposizione seria e costruttiva mettendo a disposizione la mia lunga esperienza per il bene del paese che amo».