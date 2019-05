Europei Juniores: quattro gaviratesi titolari in azzurro

Giorni febbrili in casa della Canottieri Gavirate. La società rossoblu del presidente Giorgio Ongania è impegnata a fondo nell’organizzazione della regata internazionale di pararowing (e delle manifestazioni collaterali) del 17-19 maggio ma a livello agonistico è in trepidazione per quattro suoi atleti che vestiranno la maglia azzurra.

Gli Europei Juniores di Essen, in Germania, in programma nel prossimo fine settimana, vedranno infatti impegnate alcune grandi speranze del remo gaviratese. Oggi – martedì 14 – a Sabaudia il direttore tecnico Franco Cattaneo ha ufficializzato gli equipaggi che difenderanno i colori dell’Italia sul Baldeneysee e tra i titolari figurano tutti gli atleti rossoblu convocati.

La rappresentanza varesotta è equamente divisa tra (due) maschi e (due) femmine. Il più atteso è forse Niccolò Carucci, classe 2001, già argento continentale un anno fa: il giovane che vive tra Milano e il bacino di Gavirate gareggerà sul doppio insieme a Matteo Sartori, laziale in forza alle Fiamme Gialle. Vogherà invece sul quattro di coppia Diego Paroli, anch’esso del 2001: con lui in barca ci saranno gli altri lombardi Jacopo Mascitelli (SC Milano) e Lorenzo Manigrasso (Tritium) e il ligure Edoardo Rocchi (GS Speranza). Il tecnico del settore maschile è Valter Molea.

In campo femminile (allenatore Massimo Casula) occhi puntati sul quattro senza dove troveranno posto sia Matilde Barison sia Greta Schwartz, le due atlete della Canottieri Gavirate convocate in azzurro. Matilde è del 2002 ed è praticamente all’esordio in regate di questo livello, Greta invece (2001) ha qualche esperienza in più della compagna di colori. Con le due varesotte, ci saranno anche Serena Mossi e Ilaria Compagnoni, entrambe in forza alla Canottieri Lario.

Il “battaglione” azzurro fa leva su 35 atleti (18 uomini, 17 donne) che lasceranno giovedì 16 il ritiro di Sabaudia per raggiungere la località della Renania sede degli Europei. Le regate si terranno sabato 18 e domenica 19.