Il fascino del Molino Rigamonti in due giornate dedicate alle famiglie

Visto il maltempo dello scorso fine settimana, a Cunardo “le Giornate europee dei mulini” si festeggiano con una settimana di ritardo tra sabato 25 e domenica 26 maggio. La manifestazione, proposta per l’ottavo anno consecutivo dall’Associazione italiana Amici dei Mulini Storici, è nata per valorizzare queste strutture, anche attraverso manifestazioni pubbliche capaci di riportarli, per qualche ora, al centro della vita comunitaria, per condividerne il fascino e riscoprire l’arte di antichi mestieri.

E l’evento promosso da Molino Rigamonti è un’occasione per conoscere anche il Maglio di Ghirla.

Sabato 25 dalle ore 16 alle 19

PORTE APERTE AL MAGLIO

Visite libere al Maglio di via Montello 5, a Ghirla, che ospita per l’occasione la mostra dell’artista Diego Ardemagni.



Domenica 26 maggio, ore 10-18

EFESTO, IL FABBRO DEGLI DEI, MERCATINO E LABORATORI

Per tutta la giornata sarà allestito, oltre alla mostra di Ardemagni, un mercatino di prodotti agricoli locali con dimostrazioni a cura dei Forgiatori del Maglio e degustazione di polente dalle ore 18 al Mulino di via Varesina 40, a Cunardo.

LE RUOTE GIRANO: parte alle ore 14.30 dalla Badia di Ganna una pedalata lungo la via Francisca del Lucomagno, fino al Molino Rigamonti, aperto nel pomeriggio per visite guidate.

MODELLARE LA PASTA COLORATA: dalle ore 14.30 al Mulino, un laboratorio per bambini per creare piccoli oggetti e originali personaggi.

SCUOLA DI EDUCAZIONE CINOFILA DOG VALLEY

Esibizioni, laboratori di agility con bambini e genitori che potranno imparare le tecniche di approccio a un cane sconosciuto e la corretta manipolazione del vane.

Programma completo su pagina FB Molino Rigamonti.

Per info: 0332 716101 oppure giornatemulini@gmail.com.