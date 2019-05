Fatti gli equipaggio per gli Europei, Bertolasi sul “quattro senza”

A pochi giorni dalle prime regate in programma sul Rotsee, il direttore tecnico della nazionale di canottaggio Franco Cattaneo ha ufficializzato la composizione degli equipaggi azzurri che gareggeranno nei Campionati Europei, assegnando un ruolo da titolare alle tre atlete del Varesotto convocate per l’occasione.

A Lucerna, su uno dei bacini più storici e importanti per la disciplina dei remi, l’Italia si presenterà con ben 46 atleti e 15 formazioni tra senior e pesi leggeri. Tra queste anche il quattro senza femminile sul quale sarà impegnata la più esperta delle nostre portacolori, Sara Bertolasi: la bustocca trapiantata a Varese (e tesserata per la Canottieri Milano) ha infatti lasciato il suo sedile sul due senza che le ha dato tante soddisfazioni in passato, a partire dalle due partecipazioni alle Olimpiadi, e ha iniziato a vogare su una nuova barca sempre con l‘obiettivo dichiarato di strappare il “pass” per Tokyo 2020.

Agli scalmi del quattro senza, insieme a Bertolasi, ci saranno la veneta Alessandra Patelli (già compagna di Sara sul due di punta), la 21enne lecchese Giorgia Pelacchi (SC Lario) e la 20enne bresciana Laura Meriano (Carabinieri/Garda Salò): la varesina di classe 1988 è la più esperta di un quartetto azzurro chiamato a trovare l’affiatamento migliore anche in vista degli altri grandi appuntamenti stagionali quali le regate di Coppa del Mondo e i Mondiali di Linz, in Austria, a fine agosto.

Le altre due atlete di casa nostra sono invece a bordo dei due equipaggi dedicati ai pesi leggeri: Federica Cesarini, 22 anni della Canottieri Gavirate e delle Fiamme Oro, cerca gloria a bordo del singolo con l’intenzione di riaprire una bacheca già ricca nonostante la giovane età. A Lucerna ci sarà inoltre Giulia Mignemi, nata in Sicilia e portacolori del club Aetna ma da tanti anni trapiantata nel Varesotto; la 19enne catanese, all’esordio agli Europei assoluti, affiancherà Valentina Rodini sul doppio leggero.