Ferno celebra la conquista della Luna con eventi e inaugurazione della sede Adaa

Cinquant’anni fa Neil Armstrong si preparava per quella che sarebbe stata la sfida più grande della sua vita, ma anche l’avventura più coinvolgente per l’umanità intera: la conquista della Luna. Oggi l’Associazione Adaa (Associazione per la Divulgazione Astronomica e Astronautica) e il Comune di Ferno si preparano a celebrare quell’atto eroico con una serie di eventi che inizieranno a fine mese.

Si comincerà il 28 maggio con l’apertura della mostra sulla storica missione Apollo 11, nella Sala Consiliare del Comune di Ferno, in via Roma 51 (ingresso libero). L’esposizione comprenderà il materiale fotografico della mostra “Neil Armstrong The First”, che sta girando per l’Italia in questi mesi. Sarà anche esposto, in prima assoluta, un grande modello in scala del vettore Saturn V, il razzo che lanciò in orbita la navicella Apollo il 16 luglio 1969, dando inizio alla missione lunare. L’evento si concluderà il 2 giugno.

Negli stessi giorni prenderà il via un ciclo di conferenze in tema. Il 31 maggio alle ore 20.45 si terrà la conferenza del dott. Luigi Pizzimenti presso la Sala Consiliare, dal titolo “Neil Armstrong The First”, con la presentazione del libro “Progetto Apollo. Il sogno più grande dell’uomo” (Versione 50°).

Il 7 giugno alle ore 20.45 si terrà la conferenza dell’ing. Alessandro Barazzet, dal titolo “Alsat. Dalle missioni Apollo all’Associazione Adaa”.

Il 14 giugno alle ore 20.45 sarà ospite il dott. Federico Cabitza, dal titolo: “Apollo 11: Abbiamo un problema al computer”.

Tutte queste iniziative faranno da corollario all’inaugurazione – il 1 giugno alle ore 16.00 – della nuova sede di Adaa a Ferno, in via Santa Maria 60, che custodirà l’Archivio Nazionale Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica). Per l’occasione si terrà una conferenza della dott.ssa Patrizia Caraveo dell’Inaf, che presenterà il suo ultimo libro: “Conquistati dalla Luna”.

L’ingresso presso la sede di Adaa è consentito ai soci e alle loro famiglie o su invito dell’Associazione. Se interessati, si prega di scrivere a info@adaa.it.