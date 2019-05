Festa per i 50 anni dell’oratorio, domenica si “replica” la giornata sportiva

Solo il maltempo, che ha imperversato nello scorso weekend, è riuscito a fermare parzialmente i festeggiamenti e gli eventi programmati per il 50esimo dell’Oratorio don Antonio Tagliabue.

Sabato gli organizzatori sono riusciti a salvare capra e cavoli riuscendo ad riorganizzare la serata all’interno degli ambienti della struttura, per la cena, la serata karaoke, il concerto dei LigaShow, band tributo a Luciano Ligabue, che in accordo con gli organizzatori delle serate: alla presenza di più di 200 persone la band ha percorso la quasi trentennale carriera di Ligabue intrattenendo il pubblico fino quasi a mezzanotte.

«La domenica, nel pomeriggio, avrebbe dovuto svolgersi la “giornata sportiva”, organizzata in collaborazione con Asd Vulcania e PraticaMenteGiovani. Tuttavia il forte vento che si è abbattuto sulla zona fin dalle prime ore del mattino ha di fatto convinto gli organizzatori a posticipare a domenica 12 maggio l’evento. In serata invece si è tenuto regolarmente, in teatro, il concerto delle Babylonish, progetto musicale tutto al femminile, che si è esibito per quasi due ore, proponendo brani degli ultimi cinquant’anni interpretati esclusivamente da musiciste e cantanti femminili. Al concerto hanno presenziato circa 150 persone. La medaglia al valore del weekend va sicuramente a chi ha gestito e lavorato al banco gastronomico, sfidando le intemperie pur di fornire ai presenti salamelle, patatine e birra».

«Come dicevamo domenica 12 maggio verrà riproposto l’evento dedicato allo sport, con le stesse modalità presentate nel volantino che trovate allegato qui sotto» spiegano ancora gli organizzatori. «Saranno ovviamente presenti gli eroi del banco gastronomico e sarà ancora possibile prenotare o acquistare i gadgets commemorativi del 50esimo. In aggiunta a chi vorrà, dietro ad una simbolica offerta, saranno scaricate su chiavetta usb tutte le foto pervenute all’indirizzo oratoriolonate.50@comunitapaolovi.it. Attrezzarsi con una chiavetta da non meno di 16 GB».

Il cinquentesimo comunque non finisce qui, durante i prossimi mesi ci saranno altre iniziative quindi rimanete in contatto coi nostri canali social per essere sempre informati su tutti gli eventi che verranno proposti.