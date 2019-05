Festa nell’Orto alla Monda: verdure, laboratori e tanta musica

(Nella foto: Franco Mussida, della PFM)

Torna la festa dell’Orto alla Cascina “La Monda” di Arcisate, sede della cooperativa sociale che si occupa dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e che è un importante centro di agricoltura biodinamica.

Domenica 26 maggio dalle 11 alle 18.00 nella sede di via Giacomini 26, ci saranno laboratori, esposizione e vendita di prodotti artigianali e lavori della Comunità, con un buffet nel verde dalle 12 e la possibilità di acquistare i prodotti del punto vendita biologico e biodinamico aperto per tutta la durata della festa.

Ospite della giornata sarà Franco Mussida, musicista membro fondatore della PFM, (nella foto) artista, ricercatore e presidente del CPM Music Institute di Milano da lui fondato nel 1984.

Alle 15 Mussida parlerà del suo nuovo libro “Il pianeta della musica. Come la musica dialoga con le nostre emozioni” (2019, Salani Editore) e del progetto CO2, l’iniziativa che dal 2012 porta in 12 carceri italiane un innovativo metodo di ascolto emotivo consapevole realizzato tramite delle speciali audioteche, divise in 9 grandi stati d’animo e tradotte in 10 lingue, contenenti un database fatto di migliaia di brani di sola musica strumentale e a disposizione dei detenuti.

L’intera giornata sarà inoltre accompagnata dalla musica del CPM con i docenti Luca Nobis (chitarra) ed Elisabetta Cois (voce), e gli allievi di canto Joseena Rigo ed Edoardo Buoso, accompagnati dalla chitarra di Monica Ottaviani.