Festa di San Vittore: chiusi gli sportelli di Asst Sette Laghi e di Ats Insubria

In occasione della festività del patrono di Varese, San Vittore, mercoledì 8 maggio rimarranno chiusi al pubblico gli sportelli dell’Asst Sette Laghi: i CUP, gli Sportelli di ritiro referti, i Punti Prelievo, l’Accettazione Amministrativa e gli uffici delle sedi territoriali dell’ASST per l’intera giornata, come anche gli uffici amministrativi.

Si precisa, quindi, che tale chiusura vale per tutte le sedi aziendali, dei Presidi del Verbano, di Varese e di Tradate.

Rimarranno chiusi anche gli uffici di Ats Insubria.