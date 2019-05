Da venerdì 24 a domenica 26 maggio, presso l’area feste di via Primo Maggio a Cassano Magnago, l’Associazione Culturale le Officine prosegue con il suo calendario eventi con la celebrazione assoluta del piatto italiano più famoso e amato al mondo: la pizza.

Galleria fotografica Festival della Pizza Cassano Magnago 3 di 3

Pizza è una parola magica che da sola è in grado di farti venire il sorriso, ma è anche un simbolo della tradizione e della cucina italiana nel mondo. Il Festival della Pizza regalerà un weekend pieno di gusto, musica e divertimento a migliaia di giovani, adulti e intere famiglie!

Non perderti la migliore pizza preparata in tre grandi forni a legna in grado di cucinare centinaia di pizze calde e filanti in pochissimo tempo! E poi tante pizze speciali, l’irresistibile pizza fritta napoletana e tanti cuoppi di fritture miste e dolci tipici come il cannolo siciliano.

A rendere unica questa festa non mancheranno concerti dal vivo e spettacoli per tutte le età e tante attività ludiche, tra cui una “sobrissima” e divertente sfida di abbuffate: MAN VS PIZZA, una gara che premierà con trofeo il concorrente o la concorrente che riusciranno a divorare una pizza nel più breve tempo possibile.

La gara MAN vs PIZZA è in programma venerdì, sabato e domenica, alle ore 21.

Riuscirai a finire per primo tutta la pizza nel piatto?

Fatti avanti e conquista il trofeo.

Per iscriverti chiama il numero 349 2338379

Il Festival della pizza nasce con l’obiettivo di coinvolgere in una grande festa intere famiglie, regalando un weekend ricco di gusto e divertimento.

L’evento si terrà anche in caso di maltempo e l’ingresso è gratuito.

Orario

Venerdì 24 maggio, dalle 18:30 alla 1:00

Sabato 25 maggio, dalle 12 alla 1:00

Domenica 26 maggio, dalle 12 a mezzanotte con uno spettacolo di artisti di strada alle ore 18.

Tutti i giorni: tappeti elastici, truccabimbi, tiro a segno e mercatino di hobbisti.

Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti!