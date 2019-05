In fiamme un furgone pieno di carburante per elicotteri

Incendio nel pomeriggio di oggi a Gandria, nel Luganese.

Poco dopo le 15 un furgone adibito al trasporto di carburante per elicotteri era fermo in uno sterrato in zona dogana. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, la pompa che eroga il carburante ha preso fuoco. Le fiamme hanno poi in breve tempo avvolto il veicolo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano, i pompieri di Lugano e di Menaggio che hanno domato il rogo nonché un tecnico della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.

La strada è rimasta chiusa per circa un’ora per poi essere riaperta a traffico alternato, e sarà riaperta completamente al traffico non prima delle 20. Non si registrano feriti.