Fibra ottica Lombardia, copertura e velocità raggiunte: a Varese internet è più veloce del 61%

In questi ultimi mesi, la crescente espansione della copertura della fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) sta comportando un notevole incremento della velocità media delle connessioni Internet di casa in tutte le regioni italiane. Il dato appare evidente in Lombardia, una regione in cui il confronto tra i dati relativi alla velocità media di connessione degli utenti tra il 2018 ed il 2019 conferma il contributo positivo dato dalla fibra ottica.

Come confermano i dati raccolti da SosTariffe.it, infatti, nel 2019 in Lombardia si registra un incremento della velocità media in download pari al +31,25%. Gli utenti lombardi accedono ad Internet registrando una velocità in download pari a 31,54 Mbps, un netto passo in avanti rispetto ai 24,03 Mbps dello scorso anno. Tra le province che registrano la crescita maggiore troviamo la provincia di Varese, un’area in cui il contributo dato dalla fibra ottica FTTH alla crescita delle velocità medie di connessione è quanto mai evidente.

A garantire questa forte crescita della velocità media delle connessioni Internet nel corso degli ultimi mesi è la diffusione della fibra ottica FTTH. Grazie a questa tecnologia è possibile navigare sino a 1 Gbps (1024 Mbps) in download. Sul mercato di telefonia fissa nazionale, tutti i principali operatori propongono oramai tariffe che prevedono una connessione in fibra FTTH.

Tra le migliori offerte troviamo TIM Connect Fibra, INTERNET di Fastweb, Internet Unlimited di Vodafone, Fibra 1000 Unlimited di Wind e Ultra Fibra Giga di Tiscali. Tutte queste tariffe, dove presente la copertura, permettono di navigare alla massima velocità disponibile, sfruttando appieno le potenzialità della fibra ottica FTTH.

Varese: nel 2019 Internet è più veloce del 61%

I dati raccolti da SosTariffe.it confermano il notevole incremento delle velocità medie di connessione per gli utenti residenti nella provincia di Varese. Lo scorso anno, infatti, la velocità media in download nella provincia era pari a 15,55 Mbps.

In questa prima parte del 2019 si è, invece, registrato un notevole passo in avanti. Il valore medio della velocità in download per gli utenti della provincia di Varese è, infatti, pari a 25,1 Mbps. In termini di crescita percentuale, nel 2019 si è registrato un ottimo +61,41%, un risultato nettamente al di sopra della media regionale della Lombardia.

La provincia di Varese risulta la terza provincia della Lombardia sia per valore assoluto della velocità media in download registrata dagli utenti che per la crescita percentuale di tale velocità nel confronto tra il 2018 ed il 2019.

Il risultato ottenuto conferma la notevole diffusione delle connessioni in fibra FTTH tra gli utenti che risiedono della provincia di Varese che, in numero sempre maggiore, hanno la possibilità di sfruttare la tecnologia Fiber to the Home per raggiungere una velocità massima in download pari a 1 Gbps (1024 Mbps).

A Milano si naviga al doppio della velocità

La provincia di Milano registra una crescita della velocità media di connessione nettamente inferiore rispetto alla media regionale ma il valore assoluto, registrato da SosTariffe.it, è ampiamente superiore rispetto al valore medio registrato in tutte le altre province della Lombardia.

Nel 2019, infatti, gli utenti che risiedono nel milanese registrando una velocità media di connessione di 52,65 Mbps. Rispetto ai dati raccolti nel 2018, nella provincia di Milano si registra una crescita percentuale del 24,88%.

Il gap esistente tra la provincia di Milano e le altre province lombarde è evidente. Oltre ad essere ben al di sopra della media regionale, il valore della velocità massima in download registrato a Milano è nettamente superiore a quello registrato nelle altre province “più veloci” della regione (Monza e della Brianza e la stessa provincia di Varese citata in precedenza.

Monza è la seconda provincia lombarda per velocità media di Internet, ultime Lodi e Como

Dando un’occhiata ai dati relativi alla velocità media di connessione delle varie province lombarde spicca il risultato della provincia di Monza e della Brianza che risulta la seconda per velocità in download con un valore medio pari a 27,49 Mbps ma con una crescita percentuale molto limitata (+5,81%) rispetto ai dati dello scorso anno.

Come sottolineato in precedenza, grazie ad un valore medio di 25,1 Mbps, è la provincia di Varese a risultare la terza di tutta la Lombardia per velocità media di connessione in download. Grazie all’enorme crescita registrata in questi mesi, Varese è riuscita a guadagnare diverse posizioni in questa speciale classifica (nel 2018 era al sesto posto tra le province della Lombardia).

Tra le altre province lombarde troviamo Pavia, con una velocità media di 24,18 Mbps (+53%), Sondrio, con una velocità media di 23,92 Mbps (+60,2%), Brescia, con una velocità media di 21,26 Mbps (+29%), Bergamo, con una velocità media di 20,71 Mbps (+63%) e Cremona, che si ferma a 20,29 Mbps registrando la crescita percentuale più alta in assoluto in Lombardia (+71%) nel confronto con lo scorso anno. Ancora sotto la soglia dei 20 Mbps troviamo, invece, la provincia di Lecco, che registra una velocità media di 19,45 Mbps (+66%) e la provincia di Mantova, che si ferma a 18,2 Mbps (+61%).

A completare questa classifica delle province lombarde per velocità media della connessione ad Internet troviamo, infine, le province di Lodi e Como che, oltre a risultare le più lente in assoluto in Lombardia, sono anche le uniche due province che fanno registrare risultati negativi nel confronto con il 2018. Lodi si ferma a 15,27 Mbps con un calo della velocità media in download pari al -7,62% mentre Como è ancora più indietro andando a registrare una velocità media di 11,93 Mbps ed un calo percentuale pari al -7,66%.