Furti nelle case a Lisanza, rubati i proventi della onlus Tommy e Cecilia

Ladri nella notte a Lisanza, frazione di Sesto Calende. Alcune case del quartiere sono state “visitate” dai malviventi che sono riusciti a introdursi nelle abitazioni forando i serramenti, utilizzando dei ganci ricavati dai manici di un secchio, poi abbandonati sul posto.

Secondo le prime informazioni i ladri avrebbero sottratto soprattutto contanti e oggetti personali. Tra la refurtiva anche il ricavato di una giornata di raccolta fondi a sostegno dell’associazione Amici di Tommy e Cecilia Onlus, realtà molto conosciuta sul territorio e impegnata a favore dell’inclusione sociale dei bambini con disabilità.

Per Federica Muller, la fondatrice e responsabile della onlus è stato un risveglio amaro: «I ladri sono entrati di notte, mentre dormivamo e non ci siamo accorti di nulla – racconta -. Dalla nostra camera hanno rubato alcuni oggetti e la mia borsa, che hanno svuotato dei contanti e poi buttato in giardino insieme ai telefoni cellulari. Quando mi sono risvegliata e non l’ho vista ho subito capito cosa era successo. Sono molto amareggiata perché, aldilà del furto subito, conservavo i soldi raccolti nella giornata di domenica con il banchetto per la festa della mamma, poco più di seicento euro devoluti a sostegno della nostra attività, frutto della solidarietà e dell’impegno di molte persone».