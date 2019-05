Furto al bar, i ladri incappucciati rubano sigarette e gratta e vinci per 20mila euro

Sono entrati, hanno sbarrato le porte e nel giro di un quarto d’ora hanno ripulito gli scaffali delle sigarette e dei gratta e vinci.

Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 maggio i ladri si sono introdotti all’interno del bar Full coffee di via Morazzone a Gazzada Schianno dopo aver divelto la grata e la porta d’accesso. Lo hanno scoperto i titolari Hilary e Alessandro alle 6 del mattino quando, come sempre accade, hanno provato ad accedere alla porta d’ingresso trovandola sbarrata.

«Dalle registrazioni delle telecamere si vede come i ladri abbiano agito in pochissimo tempo intorno alle 4.20 – racconta Hilary -. Sapevano molto bene cosa fare e come farlo. Abbiamo contattato anche la Federazione Italia Tabaccai e ci hanno confermato che ci sono in giro delle bande di “professionisti” e che negli ultimi tempi sono già state 12 i furti di questo tipo segnalati».

I ladri, che hanno agito a volto coperto, si sono diretti subito verso le sigarette, i gratta e vinci e il fondo cassa. Il furto è stimato intorno ai 20mila euro di refurtiva.