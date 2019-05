Gatta segregata sul terrazzo: la salvano i militanti di “100% animalisti”

Una gatta anziana da settimane segregata su un terrazzo di una casa di Turate. I militanti dell’associazione “100% animalisti” hanno ricevuto la segnalazione e sono prontamente intervenuti, liberando l’animale dopo aver parlato con la proprietaria.

«La donna è scoppiata a piangere, spiegando che non poteva più seguire la gatta perché malata e incontinente, a causa del suo lavoro che la teneva lontana dall’abitazione. Per questo ha detto di aver messo l’animale in terrazzo», spiega una nota dell’associazione animalista.

«La proprietaria ha accettato il nostro aiuto, ringraziando commossa e chiamandoci a più riprese “Angeli” e questa mattina ha consegnato “Skippi”, questo il nome della Micia – spiegano ancora i militanti -. Di casi così ce ne sono a decine, a volte i proprietari agiscono in determinati modi per ignoranza, non per cattiveria, cogliamo l’occasione per invitare tutti coloro che hanno problemi con i loro animali, di non abbandonarli al loro destino, ma di contattare le associazioni Animaliste che una soluzione la trovano sempre, come nel nostro caso. Ora “Skippi” è stata felicemente adottata, sarà curata e amata e sentirà di nuovo dei cuori caldi vicino a lei».