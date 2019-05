A Gemonio si fa festa tra asparagi e fragole

Spegne ben 36 candeline la tradizionale “Sagra dell’asparago e della fragola” di Gemonio, manifestazione creata e portata avanti con passione dai componenti della locale Squadra Volontari Antincendio (SVAG) confluita nel passare degli anni nel sistema della Protezione Civile.

Il programma ricalca quello – di successo – delle passate edizioni: semplice e incentrato soprattutto sulle due specialità primaverili che danno il nome all’appuntamento che ha sede nella struttura polifunzionale di via Curti, nei pressi di scuole e impianti sportivi. I piatti forti del menu sono quindi il risotto con gli asparagi, il risotto con le fragole o gli agnolotti con gli asparagi serviti anche come contorno dei secondi.

La festa prenderà il via sabato 11 alle ore 18 con l’apertura dei cancelli e della vendita di asparagi e fragole da asporto. La cena inizierà alle 19,30 e proseguirà per il resto della serata. Domenica 12 maggio si replica dalle 11 del mattino (apertura e vendita prodotti) per proseguire con il pranzo fissato per le 12. In serata, dalle 19, sarà infine possibile cenare. Il tutto anche in caso di maltempo, perché il salone polifunzionale prevede un ampio spazio al chiuso con numerosi posti a sedere.