Giancarlo Frigeri vince la gara a tre per Castiglione

Giancarlo Frigeri ha vinto la scommessa per Castiglione Olona e ha portato alla vittoria la lista “Insieme per Castiglione” che vedeva la Lega alleata di “ViviAmo Castiglione” di Paolo Guerra, reduce da cinque anni sui banchi dell’opposizione, dove era stato eletto nel 2014 con la lista “Progetto Castiglione”.

Un’alleanza che ha portato alla lista di Frigeri 2090 voti, il 49.37 dei consensi, permettendogli di distaccare di 10 punti percentuali la rivale Francesca Porfiri, che con il progetto “Più Castiglione” si è attestata ad un onorevole 39,64%.

Terza, con un notevole distacco, la lista civica “Una mano per Castiglione”, che candidava al ruolo di sindaco Gerolamo Fumagalli e che ha ottenuto il consenso del 10,99% degli elettori, con 465 voti.

Una vittoria netta, dunque, per l’assessore uscente Giancarlo Frigeri, alla guida di una lista di continuità con l’amministrazione uscente di Emanuele Poretti ma con un tocco di novità costituito dal giovane Paolo Guerra, figura di riferimento di una buona fetta del mondo associativo e sportivo di Castiglione Olona che esce dai banchi dell’opposizione per sedersi su una poltrona da assessore se non da vicesindaco.