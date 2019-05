Gioco online da maggio 2019: le ultime novità

Il ruolo dell’AAMS nei giochi online

I giochi online ad oggi sono utilizzati da migliaia di persone in Italia e in tutto il mondo e il controllo sulla regolarità e sulla prevenzione di eventuali frodi è regolamentato da un’agenzia fiscale instituita nel 1999 che si chiama AAMS, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ma che oggi è meglio conosciuta con il nome di ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’ADM quindi si occupa di promuovere un gioco sicuro e soprattutto legale, controllando l’attività che svolge il bookmaker, cioè il sito di scommesse. L’ADM ha anche il potere di sanzionare eventuali siti di scommesse che non hanno le autorizzazioni idonee per operare in Italia e detiene un monopolio sul gioco d’azzardo, il quale era prima nella mani del Ministero delle Finanze.

Caratteristiche per ottenere una licenza AAMS

La licenza AAMS è di fondamentale importanza sia per il sito di scommesse che per il giocatore: entrambe le figure, infatti, pur avendo ruoli diversi, devono stare attente a curare i propri interessi.

Il giocatore deve essere sicuro che i premi in palio siano equi per tutti i partecipanti, ma allo stesso tempo il sito di scommesse non può permettersi di avere iscritti che non rispettano le regole e la normativa.

Qualora una delle due figure dovesse eseguire una violazione sul regolamento, l’AAMS ha il diritto di intervenire tempestivamente e sanzionare una delle figure qualora fosse necessario.

Il sito di scommesse, per poter ottenere un’autorizzazione da parte dell’AAMS, deve essere in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale adeguata, e inoltre presentare un capitale economico come garanzia non inferiore a 1.500.000 €.

La domanda può essere presentata da società individuali, o di persone o di capitali, o da società consortili, o da consorzio, o da società costituenda e si presenta tramite la compilazione e la presentazione di un apposito modulo.

Registrazione sui siti di scommesse

Si suggerisce di prestare particolare attenzione in fase di registrazione a un sito di scommesse sportive o casinò online: se volete che la vostra esperienza sia positiva, senza quindi incorrere in truffe, è bene registrarsi solo su siti con il logo AAMS. La registrazione a siti di scommesse che non hanno un’autorizzazione rilasciata dall’AAMS è molto rischiosa, in quanto la possibilità di perdita improvvisa del denaro depositato è molto alta.

A tal proposito è utile sapere che tutti i siti che non sono in possesso di un’autorizzazione AAMS verranno pian piano oscurati.

La registrazione a siti non autorizzati, qualora non lo sappiate, è anche perseguibile legalmente e può portare a sanzioni pecuniarie dai 51 ai 516 €, oppure alla reclusione fino a 3 mesi.

I vantaggi per un bookmaker che opera con licenza AAMS

Innanzitutto il sito di scommesse che è in possesso di una licenza AAMS può operare in tutta tranquillità e nel rispetto della legge, avendo anche un tornaconto considerevole in termini di guadagno. Inoltre offre una tutela maggiore al giocatore adottando dei metodi che garantiscono il gioco responsabile.

Si ricorda che per legge è vietato il gioco online ai minori di 18 anni, la registrazione è quindi bloccata in tal senso per proteggere il minore dal pericolo del gioco; inoltre i siti di scommesse online autorizzati offrono anche misure e strumenti adatti per contrastare la dipendenza dal gioco.

I bookmaker sui quali poter eseguire la registrazione sono veramente tanti e possiamo affidarci a siti di scommesse stranieri o italiani (tra cui Betrally tra quelli più famosi in Italia).

Casinò AAMS

Il gioco d’azzardo, come già spiegato ampiamente, rientra nelle competenze di AAMS.

Andando nello specifico, AAMS si occupa delle macchinette presenti nei bar, delle videolottery, dei così tanto pubblicizzati totem di poker Texas Hold’em, dei concorsi a pronostici, del gratta e vinci, e di tanti altri giochi con premi in denaro.

Nei tempi in cui il gioco d’azzardo fece il suo esordio, i giocatori, le case da gioco, gli sviluppatori di software che si arricchirono illegalmente truffando le persone furono molti, specialmente agli inizi degli anni ‘90, trovando terreno fertile poiché nessun organo regolamentava il gioco d’azzardo.

Man mano però che i mal capitati si rendevano conto delle truffe che subivano, a poco a poco si iniziarono a tirare indietro, prendendo sempre più consapevolezza che i loro investimenti andavano a fondo perduto, calò così anche la percentuale di giocatori e, di conseguenza, il guadagno delle varie sale di gioco d’azzardo.

Il 18 luglio del 2011 fu una data che segnò la nuova era delle scommesse, infatti in quella data l’ente creato per la tutela (il più volte citato AAMS) fece una lista di casinò autorizzati, i quali svolgevano la loro attività in maniera legale e regolamentata, ciò utile allo loro salvaguardia ma anche a quella dello scommettitore.

L’approvazione dei casinò AAMS e il massimo della garanzia

I casinò AAMS sono gli unici autorizzati a lavorare in Italia e offrono dei livelli di protezione che difficilmente gli altri casinò possono offrire.

Naturalmente ognuno può essere libero anche di giocare in un casinò straniero o non regolamentato AAMS, ma in questo caso almeno è bene affidarsi a marchi conosciuti.

Riconoscere un casinò AAMS è molto semplice, infatti ciò che lo caratterizza è la presenza del logo AAMS che è indispensabile sui casinò legali.

Per riconoscere un casinò autorizzato abbiamo anche la possibilità di verificare il numero di concessione che solitamente si trova in fondo alla home del pagina del casinò.

La sicurezza dei casinò AAMS sta anche nel fatto che ognuno ha un limite di deposito, in modo da tutelare il giocatore e inoltre, in fase di registrazione, viene richiesta la documentazione necessaria, in modo da poter verificare l’identità e soprattutto la maggiore età.