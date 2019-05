Giornata mondiale contro il fumo: i consigli per smettere degli ospedali Humanitas

Al via negli ospedali Humanitas la campagna di sensibilizzazione sui rischi associati al fumo e la prevenzione delle patologie polmonari, che parte da un “sorso d’acqua”: un gesto semplice che aiuta a controllare il desiderio del fumo e introduce una buona abitudine.

Gli ospedali Humanitas, in collaborazione con Fondazione Humanitas per la Ricercae Acqua Vitasnella, nel giorno della 31° Giornata mondiale senza tabacco, danno vita alla campagna di sensibilizzazione sui rischi associati al fumo e dedicata alla prevenzione delle patologie polmonari.

Una sfida che parte dall’acqua

Ai fumatori che entreranno in Humanitas Mater Domini verrà lanciata la sfida “Spegni la tua voglia di fumare con un sorso d’acqua”: a tutti coloro che vorranno partecipare alla challenge verrà chiesto di buttare la propria sigaretta per ricevere in cambio una bottiglietta d’acqua.

Consigli utili per non ricadere nel vizio del fumo

Cosa fare nei momenti di crisi: