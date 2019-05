I Giovani Democratici raccolgono generi alimentari per la mensa delle suore di via Luini

Una giornata di raccolta alimentare per portare generi di prima necessità alla mensa della suore di via Luini. I Giovani Democratici si rimboccano le maniche per dare un aiuto ai bisognosi che ogni giorno trovano accoglienza alla mensa dei dei poveri.

«Saremo in piazza montegrappa e nella sede del partito democratico di via Monterosa sabato 1 giugno alle 10 alle 18 – spiega il segretario cittadino Gd Michelangelo Moffa -. Chiediamo ai cittadini di raccogliere alimenti a lunga conservazione come riso, carne in scatola, tonno, legumi, pasta, latte a lunga conservazione e tutto quello che può essere utile alle suore alle quali consegneremo tutte le offerte».

Un’iniziativa che i giovani del Pd hanno organizzato dopo aver parlato con l’assessore al sociale del Comune di Varese Roberto Molinari: «ci siamo fatti fare una panoramica dei bisogni degli utenti del servizio sociale e delle associazioni di volontariato che operano in città – ha spiegato Cecilia Carangi, candidata consigliera al comune di Malnate e iscritta ai Giovani democratici -. Così abbiamo scelto di fare questa iniziativa che oltre a dare un aiuto concreto risponde ai principi del partito democratico e attua concretamente alcune delle proposte della legge sullo spreco alimentare della deputata Mariachiara Gadda».