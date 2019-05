Giovani pronti alla piazza anche a Varese per lo sciopero mondiale per il clima

Venerdì 24 maggio, anche a Varese, è convocato il secondo sciopero mondiale per il clima, che lo scorso marzo portò in piazza centinaia di giovani studenti, organizzato dagli attivisti di Fridays for Future.

Si tratta del grande movimento studentesco nato grazie all’impegno di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che negli ultimi mesi sta spingendo migliaia di ragazze e ragazzi a scioperare il venerdì e a riunirsi nelle piazze di tantissime città per rivolgersi ai governi, chiedendo a gran voce azioni concrete contro i cambiamenti climatici e reclamando il proprio diritto al futuro.

Un gruppo di questo movimento mondiale è attivo anche a Varese e si ritrova ogni venerdì sera in piazza Montegrappa per portare avanti le ragioni di una richiesta di intervento per il salvataggio del clima e del pianeta.

In occasione dell’appuntamento del 24 maggio il movimento a Varese ha dato appuntamento a giovani, studenti e cittadini in piazza repubblica alle 9 del mattino per dare vita ad un corteo che attraverserà le vie della città per poi ritornare in piazza e discutere, insieme ad esperti del settore, l’importanza di fare qualcosa per ridurre il riscaldamento globale. (QUI LA PAGINA FACEBOOK DELL’EVENTO)

Gli organizzatori invitano chiunque voglia partecipare a portare un cartellone con un slogan personale per il salvataggio del clima, così come quelli che fin dall’inizio dell’impegno di Greta Thunberg hanno caratterizzato la protesta.