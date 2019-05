“Giovani talenti”, tutto pronto per l’edizione 2019

Torna nel mese di giugno nella chiesa di San Pietro a Cassano Magnago, “Giovani talenti“, manifestazione musicale che arriva quest’anno alla 37esima edizione.

Giovedì 6 e venerdì 7 giugno, sono in programma le consuete serate musicali con giovani e giovanissimi musicisti (dai 6 ai 25 anni) che si alterneranno offrendo performances con strumenti di vario genere. Sabato 8 giugno alle 21.15 si terrà, nella stessa chiesa, il concerto per pianoforte a quattro mani dei fratelli Elia e Betsabea Faccini (nella foto), vincitori di vari concorsi nazionali e internazionali, tra cui quello di Villa Oliva a Cassano Magnago e il Clara Schumann di Massa. Durante la serata, a chiusura della manifestazione, saranno consegnati a tutti i ragazzi i diplomi di partecipazione e un omaggio.

Le serate, patrocinate dal Comune di Cassano Magnago, rientrano nel ricco calendario di eventi della festa patronale di San Pietro, che prevede iniziative per tutto il mese di giugno.

«Il successo della manifestazione è testimoniato prima di tutto dal grande numero di adesioni da parte dei ragazzi – dicono gli organizzatori – che considerano le due serate come un’opportunità per esibirsi alla fine di un anno di studio; anche il pubblico, sempre numerosissimo, testimonia l’interesse crescente per la musica classica e per le potenzialità espressive dei giovani. L’organizzazione viene resa possibile grazie alla disponibilità del Parroco don Gabriele Gioia e di molti parrocchiani che si rendono concretamente disponibili per allestire la manifestazione. Tra questi un ringraziamento particolare va a Ferruccio Franchi – Progrip, a Fulvio Perenzin e a Franco Rossi. L’edizione di quest’anno è dedicata alla memoria di Cornelia Orsini Perenzin, scomparsa nel mese di gennaio di quest’anno, fervente sostenitrice della manifestazione».