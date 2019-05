Giro del Lago Delio e monte Borgna, la passeggiata panoramica con il Cai

Martedì 7 maggio il CAI Luino con il patrocinio del comune di Maccagno con Pino e Veddasca propone una escursione a “passo lento” con meta il giro del Lago Delio e monte Borgna – Passeggiata con panorama di prim’ordine sul bacino del Lago maggiore il lago Delio e le montagne che li circondano –

Accompagnatori Carlo 3311020657 – Giovanni

Tempo totale passeggiata ore 2,30 (escluse le soste – Dislivello 120m – Difficoltà T (facile)

Programma

Ore 13.20 ritrovo presso posteggio Tribunale di Voldomino inferiore

Ore 13.30 partenza con mezzi propri per posteggio diga sud Lago Delio

Ore 14.00 inizio escursione

Ore 15.00 arrivo in vetta

Ore 15.45 partenza per rientro

Ore 16.45 arrivo alle auto

In caso di meteo avverso escursione annullata

Abbigliamento e calzature adeguate – I bastoncini non devono mancare vanno bene anche quelli per sci.

Gita gratuita con condivisione spese auto

Portare una bevanda per sosta il rifugio è ancora chiuso

Informazioni e prenotazioni

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it;

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail infopoint@comune.luino.va.it;

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it;