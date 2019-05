«Grazie Cavalier Furigo, non ha mai perso di vista il bene delle persone»

L’affezione per la persone, il rispetto per un ruolo. La lettera dei dipendenti di Cuvio che pubblichiamo indica un po’ tutto questo, cioè il ringraziamento per un lavoro svolto a favore della comunità che Bruno Furigo, storico amministratore della valle

Illustrissimo Cav. Bruno Furigo

dopo tantissimi anni (49, quasi mezzo secolo!) trascorsi al servizio del Comune di Cuvio come Sindaco

prima e Vice Sindaco poi, …. ci lascia!

Oseremmo dire ….ci abbandona! E ci dispiace.

Abbiamo conosciuto un uomo serio, rispettoso delle istituzioni e del ruolo che ha ricoperto in maniera

scrupolosa e attiva, assumendosi le responsabilità delle decisioni e delle scelte, quelle facili e quelle meno

facili.

Una persona che ha saputo caratterizzare l’attività amministrativa non solo con esperienza, lungimiranza e pragmatismo, ma che ha dato al Suo lungo mandato una connotazione di umanità, il senso di considerare l’individuo, cittadino o dipendente che fosse, come primo e prioritario soggetto del Suo impegno di amministratore.

Il rispetto per le persone e la sensibilità, coniugate con la consapevolezza di quello che era necessario fare per il bene del paese, sono stati determinanti per lo sviluppo di questa nostra “Cuvio” e, anche quando le decisioni erano difficili, Bruno Furigo non ha mai perso di vista il bene delle persone.

Per noi dipendenti, non tutti cittadini di Cuvio, è stato sempre ed in ogni caso, un riferimento sia

istituzionale che umano.

Non La vedremo più entrare in ufficio tutte le mattine e non sentiremo più il suo “buongiorno” …. “tutto bene?” ……“novità?”….. e ci dispiace……



Riteniamo però che in questo momento non ci sia cosa più bella e giusta che esprimere la riconoscenza e

la gratitudine per aver incontrato nella nostra vita una persona così valida, un uomo che in questi anni ci ha supportato con competenze e serenità, ma soprattutto con la Sua illuminante presenza e forza….. sempre.

Semplicemente GRAZIE per tutto quello che ha rappresentato per noi e per tutte le persone che hanno

lavorato qui.

Stefania, Barbara, Tiziana, Giuseppe, Antonio, Mauro, Luca