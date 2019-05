Guasto alla rete idrica, alcune vie restano senza acqua

A causa di una perdita improvvisa di una tubazione, il personale di Acsm Agam Reti Gas Acqua sta intervenendo alla riparazione di un idrante sottosuolo della rete idrica a Buguggiate, in Via Montello civico n° 25. Al fine di poter effettuare la riparazione sono attualmente in corso le attività di sezionamento della rete idrica della zona, attività che comporteranno la sospensione dell’erogazione idrica NON PROGRAMMATA nelle seguenti vie:

• Montello

• Giovanni XXIII

• Dante Alighieri

• Mascagni

• XXV Aprile

• Battisti

• Donizetti

• Indipendenza

L’intervento e l’interruzione non programmati hanno carattere di urgenza e i nostri tecnici stanno lavorando per concludere i lavori entro le ore 17.00.