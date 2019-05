Guttuso e Scully: da domenica a Varese si fa “il pieno” di arte contemporanea

Tre giorni e poi aprirà la mostra “Renato Guttuso a Varese” nelle sale di Villa Mirabello. Una mostra, quella a cura di Serena Contini, attesa da tempo e che, complice la contemporanea presenza a Villa Panza dell’esposizione Long Light con le opere del maestro americano Sean Scully, porterà nella Città giardino esperti e amanti dell’arte moderna e contemporanea.

Una mostra che ha creato in città un’accoppiata praticamente inedita: così Comune di Varese e Fai-Fondo ambiente italiano hanno deciso di offrire ai visitatori una doppia promozione per chi sceglierà di vedere entrambe le mostre.

Portando all’ingresso della seconda il biglietto della prima, infatti, si otterrà automaticamente uno sconto. Per esempio, visitando prima la mostra di Scully e portandone il ticket a Villa Mirabello, si potranno ammirare i quadri di Guttuso pagando 3 euro al posto di 5.

L’amministrazione comunale, inoltre, ha deciso una promozione in più per i più giovani: il biglietto della mostra di Guttuso sarà gratis per tutti gli under 18.