Inaugurati i nuovi locali del Distretto Sanitario dell’Asl a Saronno.

Per il taglio del nastro della nuova struttura di via Fiume, entrata in funzione a dicembre 2018 grazie allo stanziamento di 1,5 milioni di euro, è arrivato l’assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera, insieme al suo collega Raffaele Cattaneo e ad altri esponenti della maggioranza lombarda tra cui Emanuele Monti, al fianco dei vertici del Comune di Saronno.

Gallera ha fatto tappa a Saronno in un tour che ha toccato tutte le strutture in capo all’ASST Valle Olona (Somma Lombardo, Gallarate e Busto Arsizio), facendo un bilancio dei finanziamenti stanziati in questi ultimi anni. Per Saronno nel biennio 2019 – 2020 sono stati stanziati 2.400.000,00 € per la Diagnostica per Immagini (1 risonanza magnetica 1,5 T, 2 diagnostiche radiologiche digitali, 1 ecotomografo, 1 Tac 64 strati con software cardiologico, 2 portatili per scopia); 6.000.000,00 € per la ristrutturazione del VII e dell’VIII piano del Padiglione Polispecialistico (ristrutturazione del VII piano di degenza del Padiglione Polispecialistico, ristrutturazione e messa a norma del Blocco Operatorio per 3 sale operatorie; 1 sala di preparazione e un locale risveglio; 1 Centrale di Sterilizzazione); 1.225.000,00 € per la Sicurezza (riqualificazione strutturale del Pronto Soccorso, miglioramento del microclima per CRA e CPS, interventi di adeguamento per la prevenzione incendi).