Incendio a Massagno: stabile inagibile. La Polizia ferma i sospetti autori

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che in relazione all’incendio scoppiato ieri verso le 22.30 in uno scantinato di una palazzina in via Ceresio 8 a Massagno, sono stati effettuati dei fermi.

L’ipotesi di reato è quella di incendio intenzionale. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri.

Dallo stabile sono state evacuate 32 persone, alcune di queste hanno trovato rifugio presso conoscenti o in strutture messe a disposizione dalla Protezione civile. La palazzina resta tuttora inagibile.

Per 16 persone è stato necessario il trasporto all’ospedale per accertamenti a causa di sintomi di intossicazione.