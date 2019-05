Inchiesta tangenti, il M5S chiede le dimissioni di Palumbo da presidente di Commissione

Il Movimento 5 Stelle Lombardia ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi per chiedere le dimissioni di Angelo Palumbo, da Presidente della Commissione regionale Territorio e Infrastrutture della Lombardia.

Il nome di Palumbo compare varie volte nella maxi inchiesta della Procura di Milano per corruzione e tangenti. Non è tra i destinatari di provvedimenti cautelari,e a oggi non risulta indagato.

“Il ruolo che riveste il Dott. Angelo Palumbo in qualità di Presidente della V Commissione, non lascia margini, ad avviso degli scriventi, oltre che per la richiesta immediata di dimissioni, anche per sollecitare l’inserimento nell’ordine del giorno dei lavori della commissione, di uno spazio apposito per la discussione da parte di tutti i componenti della stessa, affinché a tutela dell’immagine del Consiglio Regionale e della Commissione V, tali episodi non si ripetano” dicono i commissari del M5S Massimo De Rosa, Simone Verni, Nicola Di Marco e Andrea Fiasconaro.

I commissari spiegano: “Le dimissioni sono un atto doveroso. Dal Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi attendiamo, insieme ai lombardi, un segnale di trasparenza, legalità, difesa dell’interesse pubblico, del Consiglio regionale e dell’azione amministrativa”. Si dicono fiduciosi di “un passo indietro di Palumbo alla prima riunione utile della Commissione perché la stessa possa tornare pienamente operativa e per allontanare ogni ombra o dubbio sul suo operato”.