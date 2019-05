Incidente di Varese: Assunta lascia cinque figli

Assunta Di Martino, la donna deceduta nell’incidente di venerdì sera in viale Piero Chiara a Varese, lascia cinque figli. La donna aveva 28 anni e da circa tre anni si era trasferita a Caronno Varesino, dove viveva con il compagno e con uno dei bambini. Il piccolo, che ha 5 anni, venerdì sera si trovava nell’auto al momento dell’incidente: è stato trasportato in elioscopio all’ospedale di Bergamo dove le sue condizioni sono tenute costantemente sotto controllo. Il compagno di Assunta è ancora in ospedale, sotto shock per quanto accaduto.

Secondo quanto riferiscono i vicini di casa, nella frazione di Travaino a Caronno Varesino, Assunta aveva altri quattro figli che vivono in Puglia, dove anche lei si trovava fino a qualche anno fa. Poi una nuova vita, con il compagno e uno dei figli. Negli ultimi mesi era rimasta senza lavoro e aveva scelto di occuparsi del bambino direttamente, ritirandolo dall’asilo che frequentava. «Era una donna solare – raccontano i vicini -. Disponibile con tutti e aperta a ogni conversazione. Ci trovavamo bene con lei e con il bambino. Era un piacere vederli e incontrarli nel cortile».