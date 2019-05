Innovation Garden, l’innovazione invade il centro di Varese con tre giorni di eventi

Un intero weekend dedicato all’innovazione con iniziative di rilevanza locale, nazionale e internazionale tra cui talk, workshop, laboratori e “innovation night”. Innovation Garden, l’evento sull’innovazione della città di Varese, giunge alla seconda edizione e sbarca nel centro di Varese dal 7 al 9 giugno, triplicando la sua durata e coinvolgendo diverse location della città tra cui Palazzo Estense, il Teatrino Santuccio, il Centro Congressi Ville Ponti, piazza del Podestà e il Twiggy.

Programma denso di appuntamenti, suddivisi in quattro grandi aree principali, che coinvolgeranno più di 50 speaker: sei “Innovation workshop” e sette “Innovation talks”, che prenderanno vita nel Salone Estense e nella Sala Matrimoni di Palazzo Estense tra venerdì 7 pomeriggio e sabato 8; nove laboratori di cultura digitale per bambini, ragazzi e adulti, che si svolgeranno nell’Emeroteca e nella Biblioteca Civica di Palazzo Estense in entrambe le giornate del 7 e dell’8 e due “Innovation Nights” che animeranno il Twiggy di Varese venerdì 7 giugno e piazza del Podestà sabato 8 giugno. A questo, si aggiungono i due eventi internazionali indipendenti TEDxVarese di domenica 9 giugno, giunto alla terza edizione, e di TEDxYouth@Varese, l’evento TEDx dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Varese, che si terrà al Teatrino Santuccio sabato 8 giugno.

Tra gli speaker di Innovation Garden, è prevista la presenza di Annibale D’Elia, dirigente del comune di Milano per l’innovazione delle politiche pubbliche; Francesco Ferri, presidente di Lombardia Informatica, Riccardo Capo, direttore operations di Arexpo Spa; Luca Perri, astrofisico, Ilaria Zanardi, biologa dell’IIT di Genova; Silvia Zanella, global digital communications di Adecco Group; Pino Mercuri, direttore delle risorse umane di Microsoft Italia; Simone Ferrari, direttore creativo di X Factor Italia; Marta Marchesi, head of creative department di Balich Worldwide Shows; Luca Argenton, CEO di Digital Attitude; Tommaso Baldissera Pacchetti, CEO di CrowdFundMe; Marta Ghiglioni, direttore generale di Italia Fintech; Iolanda Pensa, wikipediana e organizzatrice del raduno mondiale di Wikipedia a Esino Lario nel 2016; Ennio Ripamonti, psicosociologo e formatore.

Agli Innovation talks in Sala Matrimoni verranno trattati temi dell’innovazione nelle città, nel futuro del lavoro, nel campo dello spettacolo, nella scienza, nel crowdfunding, nella blockchain.

Con gli Innovation workshop in Salone Estense si concretizzeranno occasioni di confronto e scambio sui temi dell’open innovation e la creazione dell’innovazione attraverso la conoscenza collettiva, della misurazione della creatività delle città e la creazione di politiche culturali grazie a un confronto con le best practices europee, del behavioural design applicato al marketing e alla creazione di prodotti digitali, dell’innovazione sociale nel modo di fare welfare nelle comunità, nelle nuove forme di collaborazione tra gruppi con la metodologia Lego Serious Play.

I laboratori di digital culture per bambini, ragazzi e adulti consentiranno di acquisire competenze divertendosi nel coding, nella cybersecurity, nel digital painting per fumetti e videogiochi, sui droni e sulla robotica e nel web development.

Per tutte le giornate di Innovation Garden sarà presente una Innovation Experience area (a Palazzo Estense il 7 e 8 giugno; a Villa Andrea, Centro Congressi Ville Ponti il 9 giugno) dove poter trovare stand di realtà virtuale dedicati alla scienza e all’arte, mostre interattive in realtà aumentata, piste da gara e combattimento tra robot e corner per la costruzione e programmazione di robot fatti in casa.

Venerdì 7 giugno sera dalle 21:00 alle 23:00 è prevista la prima “Innovation night” al Twiggy di Varese con l’appuntamento “A beer with science”, un meeting dal sapore internazionale per conoscere ricercatori e scienziati nell’atmosfera rilassata di un bar e parlare di scienza e frontiere della ricerca scientifica nella lingua preferita e bevendo una buona birra.

Sabato 8 giugno sera dalle 21:00 alle 23:30, invece, è in programma una serata di performance musicali e visive in piazza del Podestà con “Cyberspazi-06”, un collettivo di artisti che grazie a un software di pittura e scultura in 3D realizzeranno sessioni di live painting digitale.

Per definire il programma, il team organizzatore di Innovation Garden si avvale del contributo di uno Steering Committee (comitato di coordinamento e indirizzo) composto da specifiche realtà stakeholder dell’iniziativa (istituzioni, enti, università e centri di ricerca). Lo steering committee di Innovation Garden. Lo Steering Committee di Innovation Garden è attualmente composto dal Joint Research Centre della Commissione Europea, dalla Camera di Commercio di Varese, dal Comune di Varese, da Milano Innovation District, da Como NExT, dalla LIUC – Università Cattaneo, dall’Università degli Studi dell’Insubria e da Almed, l’Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PROGRAMMA CON TUTTI GLI EVENTI

Innovation talks

Palazzo Estense, Sala Matrimoni (via Sacco 5).

Venerdì 7 giugno

14:00-15:00 L’innovazione nelle città

Una sessione di Innovation talks per approfondire le tematiche connesse all’innovazione dei contesti urbani. Come misurare l’innovazione che è in grado di esprimere una città? E come è possibile generare politiche urbane orientate all’innovazione sociale, alla rigenerazione delle periferie e alla manifattura digitale e creativa? Iscriviti qui

15:00-16:00 Il futuro del lavoro, spiegato

Una sessione di Innovation talks per chiederci quale mestiere faranno le future generazioni ma soprattutto cominciare a ragionare insieme a loro sui cambiamenti del mondo del lavoro e sul nuovo punto di equilibrio da trovare tra ciò che cambia in virtù della tecnologia e del progresso e ciò che permane in virtù della natura umana. Iscriviti qui

16:00-17:00 L’arte di meravigliare il mondo

Una sessione di Innovation talks per approfondire il punto di vista di chi lavora nel campo dello spettacolo e dell’arte con l’obiettivo di generare emozioni e regalare esperienze ogni volta diverse tra di loro, anche grazie all’innovazione e alle tecnologie che consentono di ridefinire il modo in cui viviamo lo spazio e il tempo. Iscriviti qui

17:00-18:00 Alle frontiere della scienza

Una sessione di Innovation talks per lasciarsi affascinare e divertire da alcuni ricercatori e scienziati che nella vita sono anche divulgatori scientifici. Cosa si sa, cosa si pensa e cosa si immagina dell’Universo? Quali sono le più innovative strategie antivirali? Sapresti raccontare a tua nonna la fisica quantistica? Come si può comunicare la scienza in modo innovativo e divertente? Iscriviti qui

Sabato 8 giugno

10:00-11:00 Come fare crowdfunding

Una sessione di Innovation talks per ascoltare le novità e i casi di studio nel settore del crowdfunding in Italia, tra casi di successo, novità ed errori da evitare. Quali sono le best practices e le nuove pratiche di crowdfunding? Come gestire in modo efficace una campagna, le relazioni con gli investitori e le fasi che porteranno al successo di un’iniziativa che richiede la fiducia di uno sforzo collettivo su un progetto? Come fare crowdinvesting? La sessione è organizzata da Camera di Commercio di Varese e Innexta Consorzio Camerale Credito e Finanza Iscriviti qui

11:00-12:00 Cosa fare davvero con la blockchain

Una sessione di Innovation talks per comprendere lo stato dell’arte di questa tecnologia in Italia, le migliori pratiche e capire come implementare la tecnologia blockchain in ambiti commerciali e produttivi. Quali sono i settori e gli esempi pratici di applicazione della blockchain? Le potenzialità di questa tecnologia si concretizzano in opportunità sociali e di business che consentono di disegnare un futuro innovativo in tanti settori. Iscriviti qui

12:00-13:00 Costruire le città del futuro

Una sessione di Innovation talks per parlare della rigenerazione e delle sfide chiave nella gestione e nella costruzione delle città del futuro. Quali sono gli ingredienti per traghettare le città del futuro, rigenerarle, e quali sono i canoni per costruirne di nuove alla luce delle nuove dinamiche tecnologiche, culturali, demografiche e lavorative? Iscriviti qui

Innovation workshop

Palazzo Estense, Salone Estense (via Sacco 5).

Venerdì 7 giugno

16:00-18:00 Creare sapere e innovazione con la conoscenza collettiva

Un workshop per approfondire i nuovi strumenti di produzione e condivisione della conoscenza contemporanei, con un’attenzione specifica ai dati aperti e ai progetti collaborativi online come Wikipedia, Wikidata e OpenStreetMap. Un’occasione pratica per imparare le tecniche di creazione e gestione della conoscenza grazie agli open data, all’open innovation, all’open science e alla citizen science. Iscriviti qui

18:00-20:00 Scopri e misura la creatività della tua città

Un workshop per identificare le risorse culturali e creative della propria città, imparando a raccogliere e leggere i dati, per trarne spunti per le politiche di sviluppo urbano. Il workshop è il pretesto per identificare le risorse culturali e creative della città di Varese grazie a due strumenti: il Cultural and Creative Cities Monitor, uno strumento per monitorare le risorse culturali e creative delle città europee, e Cultural gems, l’app di mappatura collaborativa che permetterà ai partecipanti di raccogliere e visualizzare i luoghi della cultura e creatività della città di Varese. Iscriviti qui

Sabato 8 giugno

10:00-12:00 “Agganciare” gli utenti: dall’idea alla creazione di un prodotto digitale

Un workshop breve e di grande impatto, per conoscere le applicazioni del behavioural design nella creazione di prodotti digitali innovativi. Un’occasione pratica per passare dalla generazione di idee alla realizzazione di un prototipo, dove ognuno avrà la possibilità di mettersi in gioco in prima persona, scoprendo gli strumenti e le tecniche per “agganciare” gli utenti, creando nuove abitudini d’uso. Il workshop è realizzato in collaborazione con Methodos. Iscriviti qui

14:00-16:00 Metodi d’innovazione sociale nel welfare contemporaneo

Un workshop incentrato sulle forme di coinvolgimento e attivazione delle comunità locali per la rigenerazione dei legami sociali. Un’occasione pratica per imparare buone pratiche di costruzione o ricostruzione di processi partecipativi. Iscriviti qui

16:00-18:00 Lego® Serious Play® hands on bricks experience

Un workshop per conoscere Lego® Serious Play® e comprendere la logica che sorregge la metodologia allenando le capacità necessarie per trasformare un’idea astratta in un modello tridimensionale da usare per confrontare il proprio punto di vista con quello degli altri. Il workshop è realizzato in collaborazione con Hi!Academy. Iscriviti qui

Laboratori di digital culture

Palazzo Estense, Emeroteca e biblioteca civica (via Sacco 9).

Venerdì 7 giugno

14:00-15:30 Laboratorio di Scratch per ragazzi

Laboratorio di Scratch per ragazzi tra i 9 e i 12 anni. Impareremo a programmare a blocchi grazie al gioco “Ghost Hunt”. Organizzato da CodEng, learn to code, practise your English. Iscrizioni qui

16:00-17:00 Laboratorio di coding per ragazzi

Laboratorio di coding per ragazzi tra i 9 e i 12 anni. Costruiremo avventure programmando i personaggi di Steve o Alex di Minecraft grazie alla piattaforma “Code.org”. Organizzato da CodEng, learn to code, practise your English. Iscrizioni qui

17:30-18:30 Laboratorio sulla Cybersecurity

Laboratorio sulla cybersecurity di internet per ragazzi e adulti. Capiremo come funziona internet e come ci si può proteggere dai cyber attacchi DDOS, dai virus e dallo spam. Organizzato da CodEng, learn to code, practise your English. Iscrizioni qui

Sabato 8 giugno

10:00-11:30 Laboratorio di Scratch per ragazzi

Laboratorio di Scratch per ragazzi tra i 9 e i 12 anni. Impareremo a programmare a blocchi grazie al gioco “Jump Monkey”. Organizzato da CodEng, learn to code, practise your English. Iscrizioni qui

12:00-13:00 Laboratorio di digital painting per fumetti e videogiochi

Siete appassionati di disegno? Vi siete mai chiesti come nasce un fumetto o come si realizza un videogioco dal punto di vista artistico? Un laboratorio per scoprire insieme il dietro le quinte di questo appassionante mestiere, osservando in prima persona le nuove tecniche e gli strumenti per realizzarli. Organizzato in collaborazione con Neoludica. Iscrizioni qui

12:00-13:30 Laboratorio di coding per ragazzi

Laboratorio di coding per ragazzi tra i 9 e i 12 anni. Costruiremo avventure programmando i personaggi di Steve o Alex di Minecraft grazie alla piattaforma “Code.org”. Organizzato da CodEng, learn to code, practise your English. Iscrizioni qui

14:00-16:30 Laboratorio di coding su auto a guida autonoma per ragazzi

Laboratorio di coding su auto a guida autonoma per ragazze e ragazzi tra i 7 e i 13 anni. Impareremo a programmare un autoveicolo per seguire in modo autonomo un percorso definito unicamente da una semplice linea. Al termine del laboratorio ci sarà una sfida tra tutti i partecipanti su un vero percorso da competizione. Organizzato da ItLUG Robotics Team in collaborazione con CoderDojo Sesto Calende. Iscrizioni qui

15:00-16:30 Laboratorio di droni e robot per ragazzi

Laboratorio di droni e robot per ragazzi tra i 9 e i 12 anni. Sperimenteremo l’uso dei droni e dei robot programmandoli a volare, a identificare gli ostacoli per evitarli e a seguire un percorso definito. Organizzato da CodEng, learn to code, practise your English. Iscrizioni qui

17:00-18:30 Laboratorio di web development

Laboratorio di web development per ragazzi e adulti. Impareremo a creare una pagina web con il linguaggio di programmazione più usato al mondo: Javascript, insieme a HTML e CSS. Organizzato da CodEng, learn to code, practise your English. Iscrizioni qui