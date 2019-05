La Axpo si fa trafiggere sul più bello: la salvezza passa dalla “bella”

Sarà necessaria la “bella” per stabilire chi tra Legnano e Piacenza avrà il diritto di partecipare alla Serie A2 di basket anche l’anno venturo. Alla Axpo non è infatti bastata Gara4 in casa per vincere la finale playout: un canestro a 3” dalla sirena dell’americano Appling ha infatti permesso alla Bakery di pareggiare in extremis la serie (2-2) e di vendicare la vittoria ottenuta dagli Knights in Gara2 al supplementare.

Una sconfitta beffarda per i biancorossi di coach Mazzetti che dovranno centrare la salvezza lontano dal PalaBorsani, nella serata di mercoledì 22 maggio. Beffarda perché Legnano alla mezz’ora aveva mezza partita in tasca grazie a un terzo periodo tutto a favore dei padroni di casa che si sono presentati all’ultimo quarto con 10 punti di vantaggio.

Ma la frazione conclusiva – dopo l’ultima fiammata Knights (+14 con Serpilli e Thomas) è stata tutta di marca emiliana con un 12-24 di parziale che ha letteralmente capovolto la situazione grazie ai punti dei suoi americani, con Appling in particolare a rivestire il ruolo della punta di diamante piacentina. Sua, come detto, l’invenzione che ha dato la vittoria alla Bakery per 72-74.

«Ce la dovremo sudare fino in fondo – spiega Mazzetti in sala stampa – Questa è stata una partita strana, con un brutto avvio e con tanti vantaggi alternati nel secondo quarto. Nel terzo abbiamo giocato in modo stellare, chiudendo l’area, negando loro i canestri dall’arco e costruendo i canestri con Thomas e Raffa. A 6′ dalla fine, sul +9, due triple difficili di Appling hanno riaperto la partita ma noi abbiamo calato troppo il ritmo del gioco e di sprintare in certe situazioni; così abbiamo preso un 15-2 di parziale che ci ha atterrato. Siamo delusi e arrabbiati ma non possiamo fermarci a questi sentimenti, dobbiamo tramutarli in grande agonismo».