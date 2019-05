La Fanfara dei Bersaglieri dà spettacolo tra le vie di Matera

Ancora una esibizione di successo, per la Fanfara dei bersaglieri Tramonti-Crosta di Lonate Pozzolo.

La formazione con cappello piumato ha dato spettacolo prima a Terlizzi e poi ancora nelle strade di Matera, Capitale Europea della cultura 2019.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, erano 22mila i bersaglieri presenti nell’affascinante città lucana, per il raduno nazionale 2019. Tantissime le persone del luogo che si sono aggiunte alla festa, che ha visto protagoniste appunto anche le migliori fanfare d’Italia.

I bersaglieri del paese vicino a Malpensa saranno poi presenti anche ad altri importanti appuntamenti musicali: la fanfara si esibirà tra due settimane a Saint Quentin, all’interno del tattoo (esibizioni di bande militari) in programma dal 6 all’8 giugno nella cittadina del Nord della Francia.