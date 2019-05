La festa dell’architettura allo spazio Rossi design

L’appuntamento era per venerdì 24 Maggio dalle 18 in poi nello spazio industriale di via Vellone/via Stadio Rossi Italian Design.

Galleria fotografica "Party dell'architettura" a Varese 4 di 13

Li, in una atmosfera industrial fashion, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese ha deciso di organizzare un Evento / Festa / Talk dal titolo: “Architettura un linguaggio Comune”.

La serata ha visto tra l’altro una conversazione tra gli architetti Riccardo Blumer (Direttore USI – Accademia di architettura Mendrisio) e Alessandro Scandurra (Milano).

Nella galleria fotografica, le foto di Stefano Anzini.