La Lega tira le somme delle comunali con 33 vittorie, 22 sconfitte e 5 comuni in più

All’indomani dello spoglio elettorale che ha rinnovato 80 consigli comunali della provincia di Varese e altrettanti sindaci, o quasi, la Lega tira le somme del proprio impegno alle amministrative.

A tenere il pallottoliere è la segreteria provinciale di Matteo Bianchi che, a conti fatti, rivendica la vittoria, in liste nelle quali ha corso da sola, in coalizione o in partecipazione, in 33 comuni confermando 21 amministrazioni e mettendo 12 nuove bandierine sul territorio.

L’altro lato della medaglia riguarda invece le sconfitte: sono 22 i comuni nei quali la Lega ha perso (in liste con il proprio simbolo o nelle quali partecipavano singoli militanti), 15 dei quali sono una conferma della Lega all’opposizione e 7 in comuni nei quali la lega amministrava.

Complessivamente il saldo di questa tornata consegna in casa Lega 5 amministrazioni in più e due contese ancora da giocare: sono il ballottaggio a Malnate e quello molto singolare a Maccagno con Pino e Veddasca dove le due liste in campo hanno ricevuto lo stesso identico numero di voti.