La Pro Patria saluta la stagione con una grande festa

Giochi, divertimenti, premi e street food, ma soprattutto tanto orgoglio biancoblu. La Pro Patria ha chiuso la stagione 2018-2019 con la festa che si è tenuta nella serata di domenica 26 maggio allo stadio “Speroni”.

Erano presenti davvero tutti per l’ultimo “appuntamento casalingo” di questa annata ricca di soddisfazioni per l’ambiente tigrotto.

Sono sfilati i giocatori tra gli applausi dei tanti tifosi presenti in via Ca’ Bianca, ma il saluto più bello e sentito è stato quello della presidente Patrizia Testa, che ha ringraziato tifosi e giocatori per questa stagione speciale.

E’ ancora presto per parlare di futuro, ma tra una settimana qualcosa potrebbe iniziare a muoversi, partendo dalle prime conferme, alla base del progetto per una nuova stagione che possa portare ancora più soddisfazioni.