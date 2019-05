Prima la pulizia, poi la visita: la giornata di custodia dei parchi arriva in Valganna

In collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie e le associazioni ambientaliste del territorio anche quest’anno si rinnova l’iniziativa della Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nell’anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. In Italia la data del 26 maggio è organizzata dal coordinamento di Area parchi, Regione Lombardia con un interessante programma di incontri, escursioni, mostre ed attività ambientali.

Per l’occasione anche il Parco del Campo dei Fiori si mobilita con una giornata di attività in Valganna. In mattinata è prevista la sistemazione dell’area naturalistica e ricreativa di San Gemolo e nel pomeriggio una visita guidata alla badia di Ganna.

In compagnia delle numerose realtà di volontariato, verrà effettuato un intervento ripristino delle infrastrutture presenti nell’area (cartelli, palizzate ecc) e di pulizia anche del corso d’acqua (Torrente Margorabbia). Laboratori di intrattenimento per bambini e famiglie che realizzeranno cartelloni e disegni sul tema del rispetto dell’ambiente e della prevenzione degli incendi. Il ritrovo è nel piazzale antistante Badia di Ganna, Via U. Perego SP11 a partire dalle 9:30. La partecipazione è gratuita e il pranzo al sacco è autogestito. Per info e iscrizione (non obbligatoria) 0332 435386, educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it

Nel pomeriggio è poi prevista la visita guidata alla badia di Ganna. L’abbazia di San Gemolo a Ganna, sorta intorno alla fine dell’XI secolo, è uno dei documenti più preziosi della storia di questa provincia. Visita guidata al monumento architettonico ed al suo Museo. Il ritrovo è presso piazzale antistante Badia di Ganna, Via U. Perego SP11-Ganna -Varese dalle 14:00 alle 15:30

Partecipazione: gratuita, iscrizione non obbligatoria.