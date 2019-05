La Sport Commission sostiene 25 eventi e rilancia sul versante del turismo

La Varese Sport Commission rilancia la propria azione, come un corridore ciclista che sta andando bene in salita, ma vuole accelerare ulteriormente l’andatura. Il progetto nato e cresciuto all’interno della Camera di Commercio ha fatto oggi il punto della situazione sulla propria attività e presentato l’elenco delle manifestazioni sportive – grandi e piccole – che sosterrà con un finanziamento nell’arco di tempo tra aprile e dicembre 2019.

Una lunga serie di eventi sportivi sparsi sul territorio che hanno partecipato al bando e rispettato i requisiti necessari per ottenere fondi da parte dell’ente camerale che quest’anno ha aumentato la propria disponibilità economica: in totale sono stati assegnati 120mila euro (10mila in più dell’anno scorso) a 25 società organizzatrici di sette diverse discipline, con un “taglio massimo” di 10mila euro.

«Il lavoro avviato con la Varese Sport Commission in questi tre anni sta dando i suoi frutti e da parte nostra siamo riusciti a innalzare il contributo globale – spiega Fabio Lunghi, presidente di Camera di Commercio – Ora vogliamo fare un passo in più: ci piacerebbe vedere crescere l’offerta “collaterale” agli eventi sportivi. Mi riferisco sia a quelle manifestazioni che permettono di vivere il territorio al di fuori delle gare e dei tornei, sia soprattutto alla creazione di pacchetti turistici e di accoglienza da affiancare agli eventi sportivi. Una parte che deve essere studiata soprattutto dagli operatori del settore – prosegue Lunghi – che possono fornire a chi arriva nel Varesotto un’offerta completa e professionale».

Lunghi è stato affiancato quest’oggi dal delegato provinciale del CONI, Valter Sinapi, e dal giornalista Antonio Triveri, componenti (insieme all’albergatore Simone Segafredo) della commissione – completata dallo staff di Camera di Commercio – che si occupa di valutare le manifestazioni sportive oggetto del bando. «Va ricordato – parla ancora Lunghi – che il Ministero dello Sviluppo Economico, e quindi il Governo, ha dato agli enti camerali il compito della promozione territoriale e sportiva; ci auguriamo però che vengano anche assegnate le risorse per portare questo compito a termine.

La platea, composta quasi per intero da quei dirigenti che hanno partecipato al bando, ottenendo un finanziamento, ha colto l’occasione per avanzare idee, proposte e segnalazioni. In particolare si è fatto cenno dell’ippodromo delle Bettole che più di uno (a partire da Renzo Oldani della “Binda”, in ottica mountain bike) ha tirato in ballo come possibile spazio da dedicare anche ad altre discipline al di fuori dell’ippica. Una struttura importante di proprietà comunale (in una provincia in cui, è stato sottolineato, ci sono diversi problemi legati all’impiantistica) che però ha bisogno di qualche sistemazione prima di un rilancio effettivo e su larga scala. Un altro aspetto su cui c’è la richiesta di un potenziamento è quello che riguarda il calendario: diversi eventi hanno collocazioni obbligate dalle rispettive federazioni nazionali e internazionali, ma un coordinamento sempre maggiore sotto questo aspetto è in via di miglioramento, anche per estendere su 12 mesi l’impatto degli eventi sostenuti dalla Sport Commission. Ma quel che più conta, degli interventi, è che il giudizio generale sui progetti sportivi sostenuti dal bando è ampiamente positivo e considerato innovativo a livello nazionale rispetto all’esperienza sul campo vissuta dai vari club.

GLI EVENTI SOSTENUTI DALLA VARESE SPORT COMMISSION

(aprile – dicembre 2019)

BASKET

Torneo Giovani Leggende – Asd 6 Sport – 18/22 aprile

Memorial Garbosi – Basket Femminile Varese 95 – 18/22 aprile

Memorial Orrigoni – Polisportiva Daverio – 2/5 maggio

Torneo Internazionale Città di Varese – Il basket siamo noi – 6/8 settembre

Torneo Bambini a canestro – Robur et Fides – 1-3 novembre

CALCIO

Summer Cup 2019 – Ternatese Calcio – 6/9 giugno

CANOTTAGGIO

Regata internazionale pararowing – Canottieri Gavirate – 17/19 maggio

Campionato italiano assoluto – Canottieri Varese – 8/9 giugno

Coupe de la Jeunesse – Canottieri Corgeno – 2/4 agosto

Campionati assoluti sedile fisso – Canottieri Corgeno – 7/8 settembre

Insubria Rowing Cup – Assoluti di fondo – Canottieri Varese – 26/27 ottobre

CICLISMO

Circuito italiano Bmx – Audace sportiva Besnate – 13/14 aprile

Trofeo Corri per la mamma/Coppa dei Laghi – Cycling Sport Promotion – 11 maggio

Gran Premio dell’Arno – SC Carnaghese – 8/9 giugno

GP Mariangela con noi – Velo Club Sommese – 30 giugno

GP Industria Commercio Artigianato – SC Carnaghese – 30/31 agosto

Tre Valli Varesine – Sc Alfredo Binda – 8 ottobre

FOOTBALL AMERICANO

7Lakes International Bowl – Skorpions Varese – 7/8 settembre

PODISMO – ATLETICA – TRAIL

Campo dei Fiori Trail – Campo dei Fiori Outdoor – 20/22 settembre

Varese City Run – Sport Più – 18/20 ottobre

Maratonina Città di Busto – Atletica San Marco – 10 novembre

Vertikal Sass de Fer – 100% Anima Trail – 13 aprile

RTO Trail – Sportivamente Morazzone – 17 novembre

Lago di Comabbio Run, Corri con Samia – Africa&Sport – 2 giugno

TIRO CON L’ARCO

Coppa Italia Centri Giovanili – Arcieri dell’Airone – 7/8 dicembre